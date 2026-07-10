逼廠商送「原廠威而鋼」飯店偷情幫買單　最淫貪官判10年4月定讞

▲桃園市前經發局長朱松偉（左）是前市長鄭文燦（右）口中「不可多得的人才」。（圖／桃園市政府提供）

記者吳銘峯／台北報導

行政院前副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，經濟發展局局長朱松偉四處索賄，包含壯陽藥物威而鋼、與婚外情女友到飯店開房，全都找廠商買單，被媒體封為「最淫貪官」。朱松偉一審遭判刑13年，二審改判有期徒刑10年4月。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞，朱松偉須入獄服刑。

朱松偉為台灣大學土木工程博士畢業，曾任健行科大行銷與流通管理系副教授、清雲科大運籌管理學研究中心主任。他後來轉進政治圈，先到高雄市政府交通局擔任主任秘書，再被鄭文燦延攬，擔任桃園航空城公司總經理，而後更轉進桃園市府擔任經濟發展長局長，鄭文燦還曾讚他是「不可多得的人才」。

但朱松偉擔任局長後，自2016年6月9日至2018年12月25日期間內，大量索賄，檢調分析他經手的每件標案，朱總是想盡辦法向廠商索取賄賂，除了現金、禮券、演唱會門票以外，還索要高額3C產品，諸如Apple iPhoneX手機、Apple iPad、Apple Smart Cover 平板組、Apple Watch 等禮物。還向廠商索取10盒「原廠威而鋼」，甚至帶著婚外情女友到台北福華大飯店開房6次、臺北維多麗亞酒店開房1次，費用全都交給廠商買單。

▲桃園市前經發局長朱松偉被判刑10年4月定讞。（圖／桃園市政府提供）

朱松偉也不是獨善女友而已，他也兼顧元配。他傳送昂貴的大型重型機車截圖給予廠商，暗示廠商送禮給他；廠商拒絕，他就改傳價格較便宜的機車截圖，經過多次來回傳送截圖後，最後他成功向廠商索討到價值7萬多元的機車，登記在不知情的元配名下。案經檢調單位查證屬實，檢方依「違背職務收賄」等多項罪名，對朱松偉提起公訴，一審並被重判有期徒刑13年、褫奪公權5年。

案件上訴二審，高等法院審理期間朱松偉仍否認犯案，但高院傳喚多名行賄的廠商，其中一名廠商證稱，曾贈送朱松偉2張席琳狄翁演唱會門票、價值2萬7千元。另外另名廠商也說，因朱松偉索討威而鋼，他送去「台版威而鋼」但遭朱松偉拒收，堅持要索討「原廠的威而鋼」。

因此高院仍認定朱松偉有罪，但朱松偉在二審時改口坦承犯罪，並繳回在11個標案中取得的賄賂利益，高院二審因此改判處他有期徒刑10年4月。全案再上訴第三審，最高法院10日駁回上訴定讞，維持原判10年4月，朱松偉須入獄服刑。