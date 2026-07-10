沖繩海灘「橘色神祕光球」狂閃20分鐘！　目擊者驚：是UFO嗎

▲沖繩海灘出現橘色神祕光球。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩縣南城市的百名海灘6日有民眾目擊到海面上出現神祕的橘色光球。兩個橘色物體在空中發出強烈光線，整個過程持續了約20分鐘，讓目擊者驚訝直呼，「難道是UFO嗎？」

根據ANN報導，拍攝到這段畫面的民眾古波津泉表示，這個景象大約持續了20分鐘左右。她回憶起當時的情況驚呼，「我嚇了一大跳！因為從來沒看過那種光，就想說那到底是什麼。到底是什麼呢，難道是UFO嗎？」

另一方面，也有人指出，這段在沖繩拍到的神祕光芒畫面，與美國政府上個月作為「未確認異常現象」（UAP）所公開的影像十分相似，引發熱烈討論。

關於這次神祕光芒的真面目，石垣島天文台前所長宮地竹史出面受訪時表示，「因為它非常接近人造光的亮度，綜合考量高度與移動方式等各種因素，我研判應該是直升機或某種飛行器停留在海面上。」

他推測，這或許只是民眾將某種演訓活動誤看成UFO。