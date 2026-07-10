旅客控擠不上車遭勤務員嗆「要不要去死」　高鐵將立案調查

▲旅客控訴購買高鐵對號座卻搭不上車。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風接近，今天共有10縣市停班停課，導致昨晚高鐵車站湧入大量人潮，有民眾指出，昨天購買對號座卻上不了車，還被勤務人員嗆「人家叫你去死，你要不要去死？」對此，高鐵公司表示，公司收到投訴後將立案調查。

巴威颱風今天晚間至明天影響最劇烈，北北基桃4縣市昨天晚間8時宣布，今天停止上班上課，導致高鐵北部車站湧入大量旅客。

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有民眾於社群平台指出，昨天晚間搭乘高鐵南下693車次對號座，因現場湧入大量自由座旅客，導致其無法上車，而車門關上後，勤務人員卻質問他們「對號座為什麼沒上車？」他解釋，因為有人要下車，所以選擇先退讓，不料，該勤務人員竟回覆「人家叫你去死，你要不要去死？」

該民眾指出，高鐵昨天晚間湧入大量人潮，列車進站後仍一片混亂，許多自由座旅客堵在車門及走道，現場人員只能一直廣播「對號座旅客優先上車」，而他快上車時，聽到車廂內有人喊「有人要下車」，基於基本禮貌，就先退一步讓其他旅客下車，沒想到退讓瞬間，車門就直接關上。

他表示，可以理解因停班停課造成大量返鄉人潮，第一線人員承受很大的壓力，但壓力再大，都不應該成為口不擇言、以羞辱性言語對待旅客的理由。



對此，高鐵公司表示，收到旅客反應後，第一時間即立案進行調查，據了解站務員並未表達文中所述言論，後續高鐵公司仍將進一步調查釐清。

高鐵公司也說，針對昨天晚間北部各縣市宣布隔日停止上班上課，導致高鐵北部各站瞬間湧入大量人潮，高鐵公司特別於晚間10時45分加開一班行駛台北至台中的南下全車自由座列車（第6節商務車廂除外），以紓解人潮。