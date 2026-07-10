LIVE／明晨19縣市達停班課標準　氣象署最新說明

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中央氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報，由於海氣條件利於發展，預估颱風短時間內將維持強度或略為增強，今晚起對各地影響都相當明顯。另外，風雨預測顯示，明晨有19縣市達停班課標準。氣象署將於11時40分說明颱風最新動態。

巴威颱風上午10時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約680公里之處，以每小時25公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

氣象署說明，由於海氣條件利於發展，預估颱風短時間內將維持強度或略為增強，接近台灣過程中，受地形影響才會再減弱。

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▲氣象署說明颱風動態。（圖／氣象署YouTube）

今日受颱風外圍環流影響，北部及東北部上半天會有間歇性的降雨，下半天隨時間愈晚風雨會愈明顯，容易有局部大雨或豪雨，其他地區風力也會增強，並有局部短暫陣雨或雷雨，午後南部及台東山區有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，今晚到明天是颱風影響最明顯的時候，各地風強雨大，會有大雨或豪雨，尤其北部地區及宜蘭、中部山區有豪雨以上等級降雨發生的機率。

另外，根據氣象署上午10時最新風雨預測，明天清晨19縣市地區雨量或風力預估達停班課標準。至於是否停班停課，由各縣市政府決策公告為準。

▲巴威雨量預測。（圖／氣象署提供）