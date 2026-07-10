和逸台南西門館父親節晚宴8/8登場　父親節吃大餐還能親子闖關　

▲和逸飯店·台南西門館將於8月8日推出「爸氣食光」父親節晚宴，主打自助式餐點及親子活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接父親節，和逸飯店·台南西門館Cozzi KITCHÉN餐廳將於8月8日推出「爸氣食光」父親節晚宴，主打自助式肉品、海鮮料理及酒精飲品暢飲，並安排親子闖關、抽獎及戶外遊樂設施。成人每位1,280元、孩童每位350元起，前30名預訂可享85折優惠。

飯店表示，晚宴餐點以爸爸喜愛的肉料理與海鮮為主，包括BBQ蜂蜜烤豬肋排、香草爐烤雞腿、海鹽焗白蝦及金蒜樹子蒸鱸魚等，另推出啤酒造型果凍杯、翹鬍子巧克力泡芙等父親節限定甜點。

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活動現場規劃親子互動遊戲、驚喜抽獎及戶外奇趣操場，讓孩子放電、家長用餐。晚宴成人每位1,280元、7至11歲孩童每位760元、3至6歲幼童每位350元，均另加10％服務費；AMAZZING CLUB會員訂位享9折優惠。

飯店同步推出「爸爸饗放假」一泊二食住房專案，每晚6,525元起，內容包含住宿、早餐及8月8日父親節晚宴，提供家庭一次安排住宿與聚餐。

除父親節活動外，飯店也推出「寶寶收涎派對」，將傳統收涎習俗結合餐飲、場地佈置及拍照場景，每場17,000元起，並可依家庭需求提供客製化內容。

原有「抓週派對」則新增西式派對及傳統古禮2種主題，提供主持人、餐點、場地佈置及抓週道具等一站式服務，並贈送抓週紀念書及寶寶1至12個月成長照片，專案每場27,000元起。