巴威逼近！高雄3大風景區連2天暫停開放　應變中心一級開設

▲巴威逼近！高雄市府動員護樹防颱。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應颱風巴威來襲，高雄市政府今（10）日8時巴威颱風應變中心一級開設，為維護市民朋友安全，工務局也宣布星光水岸公園戲水池、高雄果嶺公園、澄清湖風景區10日、11日全面暫停開放。另外，公園處也動員人力對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施，降低災害損失。

▼巴威逼近！高雄「3大景區」連2天暫停開放。（圖／記者賴文萱翻攝）

趕在颱風來襲前夕，公園處動員人力加緊針對行道樹加強疏枝修建及固定，同時，也已整備自有救災機具，確保能在接獲路樹斷枝的通報後，迅速派遣人員到場清除障礙，維持交通暢通；若發生災情，也將立即投入救災行動。

工務局局長楊欽富提醒，颱風會伴隨強風和大量降雨，為避免路樹折枝斷落、損壞車輛，建議民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所，以維護生命財產安全。民眾應注意自身安全，颱風期間盡量避免外出，以減少災害影響。

▲巴威逼近！高雄市府動員護樹防颱。（圖／記者賴文萱翻攝）

公園處說明，本處持續加強樹木支架的巡檢固定及路、園燈檢修，並持續進行樹木修剪作業，施工期間會進行現場交通管制，請民眾配合施作人員指揮，暫勿停放車輛，請往來民眾配合減速或提前改道，以保障安全及行車順暢。颱風過後，若發現路樹傾倒，公園處將立即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。