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颱風天手機泡水別慌！蘋果提醒iPhone用戶避開3大錯誤救援法

▲▼蘋果公布iPhone進水正確急救流程。（AI協作圖／記者吳立言製作，經編輯審核）

▲蘋果公布iPhone進水正確急救流程。（AI協作圖／記者吳立言製作，經編輯審核）

記者吳立言／綜合報導

颱風帶來強風豪雨，不少民眾外出時難免遇到手機淋雨、受潮，甚至充電孔進水的情況。蘋果提醒，iPhone 接觸液體後若處理方式不當，反而可能提高損壞風險，因此建議依照官方建議進行乾燥處理，避免急著充電或使用不適當的方式除濕。

蘋果提醒：別用吹風機、也別放進米桶

根據蘋果官方技術支援文件，許多人發現手機進水後，第一時間會使用吹風機加熱、拿棉花棒清理充電孔，或是把手機埋進白米中吸水，但這些做法都不建議採用。

蘋果表示，外部熱源可能使手機零件受熱受損，壓縮空氣也可能將水分吹入更深處；將棉花棒、紙巾等異物伸入連接器，則可能損傷內部結構。此外，把 iPhone 放進米桶也不是官方建議的方法，因為細小米粒可能殘留在連接器內，增加後續維修風險。

iPhone 進水後先排出水分　再放置自然風乾

如果 iPhone 不慎進水，蘋果建議先將手機握住，讓充電連接器朝下，並輕拍機身，協助排出連接器內殘留的液體。完成後，再將手機放置於通風、乾燥的環境中自然風乾。至少等待 30 分鐘後，再嘗試使用 Lightning 或 USB-C 充電線充電，或連接其他配件。

跳出液體偵測警告　最長可能需等待 24 小時

若插入充電線後仍出現液體偵測警告，代表充電連接器或充電線接點可能仍有殘留水分。蘋果建議持續放置於通風乾燥環境，之後再重新嘗試充電，整個乾燥過程最長可能需要約 24 小時。如果確認手機已完全乾燥，仍無法正常充電，則可重新拔除充電線與電源轉接器後再次連接，若問題仍未排除，則建議進一步聯繫蘋果授權維修服務確認裝置狀況。

官方提醒避免自行加熱　降低二次損壞風險

蘋果提醒，iPhone 進水後最重要的是避免使用高溫或其他非官方建議的方式加速乾燥，以免造成二次損害。透過自然風乾、耐心等待，並確認充電孔已無殘留液體後再恢復充電，可降低裝置受損的風險。

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