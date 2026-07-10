台北放颱風假「一早出大太陽」　網戰翻：讓你防災用的

▲蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市府昨（9）日晚間表示，根據中央氣象署最新資訊，並經基北北桃共識，宣布10日停止上班及上課。不過今天一早，就有網友注意到台北的天氣還不錯，因此引起討論，「無風無雨颱風假，台北人撿到囉」、「沒台股可以看，好無聊喔」、「天氣真的超好」。

台北10日停班停課

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蔣萬安在台北市府宣布放假後，隨即也在臉書上發文表示，經過基北北桃四縣市共同討論，這次巴威颱風是25年來暴風圈最大的一次，在基北北桃四市討論後，基於天然災害停止上班及上課作業辦法第四條第三款規定，宣布台北10日停班停課。他呼籲，因應目前氣候變遷的挑戰，要妥善運用防颱整備日，儘早完成各項防災準備、注意水情與相關災防資訊。

今天一早則有網友在PTT的Gossiping板上，以「我在台北天氣晴」為標題發文，提到因為生理時鐘的關係，他很早就起床了，不過今天放颱風假，並不用上班。他看向陽台，發現今天的天氣好像不錯，這樣是不是要去戶外走走？

一早出太陽，網戰翻

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以唷，我也打算出門買早餐」、「真的亂放假，沒達標太噁心了」、「KTV、電影票先買好，等等就能出門爽一天」、「新店往台北，景美過就大太陽」、「沒風雨硬要放」、「內湖大太陽，有夠熱」。

不過也有網友表示，「沒放到時候晚上有風雨又來哭，就你意見最多」、「晚上再放？當每個人住公司附近嗎」、「防颱吧，勿樂極生悲」、「假設下班5、6點時，風雨很大怎麼辦」、「早上是給你準備防颱的，又不能限制人民要去哪」、「這是讓你防災用的」。