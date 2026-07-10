晉江鞋廠大火28死　兩天前安檢就被查到「走廊堆放雜物」

記者蔡紹堅／綜合報導

福建泉州晉江的輝騰鞋業製鞋廠9日中午發生大火，已造成28人死亡。當地村幹部表示，遇難者多為廠內工人，事發時正值午休期間，「有人想多幹些活，就沒急著下班。」事實上，兩天前當地安全檢查時，該廠就被查出兩項消防缺失，一是走廊堆放較多雜物，二是配電箱附近放置電風扇。

根據新京報報導，廠房建築共五層高，起火部位為1層，是衝床、印線等工藝車間和原材料倉庫；2層是鞋材半成品和成品鞋倉庫；3層為成型流水線車間；4層為針車車間；5層為成型流水線倉庫。廠房建築為鋼筋混凝土結構，單層面積為1300平方公尺。

▼製鞋廠大火，員工逃到頂樓求救。（圖／翻攝微博）



村幹部透露，該廠共有200多名工人，來自江西、四川等多地，年齡20到50歲不等。工廠計件發工資，每天早上8點上班，中午11點半午休，下午2點上班，傍晚6點下班。午休時，工人會在工廠附近吃飯，宿舍在另一棟五層建築里，並未受火災影響。

據村幹部了解，事發時，留在廠內的工人是想「多做一會兒，多賺點錢。」村幹部曾聽一位遇難者家屬說，「她老公叫她一起下班，她說我多車幾雙再下班。」

村幹部說，從6月9日到7月9日，當地進行每週兩次的安全檢查。7月7日，也就是事發前兩天，涉事工廠被查出兩處消防缺失，首先是一層走廊、門口等地堆有較多雜物，「鞋底、紙箱等材料堆了一大堆，堵住了通道。現場要求整改後，管理人員說要出貨，等下就整理好。」

再來是配電箱附近放置風扇，村幹部指出，廠內每層都設有配電箱，按規定，配電箱1.5米內不得堆放雜物，「萬一碰電打火花，落在雜物上就容易著火。」

村幹部坦言，該廠大批出貨期間，就曾出現過走廊亂堆鞋材的情況，配電箱附近亂放鞋底等材料的問題也曾發生過，「不過後來整改了，在配電箱下部裝了金屬防護網。」

鞋材和亂堆的雜物均是導致此次火災傷亡慘重的原因，現場消防人員表示，鞋材易燃蔓延快；樓道內堆放了大量雜物，嚴重影響滅火速度，給救援工作造成了阻礙。

目前，該企業負責人及相關責任人已被控制，企業帳戶也已被凍結。