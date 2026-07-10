　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

晉江鞋廠大火28死　兩天前安檢就被查到「走廊堆放雜物」

記者蔡紹堅／綜合報導

福建泉州晉江的輝騰鞋業製鞋廠9日中午發生大火，已造成28人死亡。當地村幹部表示，遇難者多為廠內工人，事發時正值午休期間，「有人想多幹些活，就沒急著下班。」事實上，兩天前當地安全檢查時，該廠就被查出兩項消防缺失，一是走廊堆放較多雜物，二是配電箱附近放置電風扇。

根據新京報報導，廠房建築共五層高，起火部位為1層，是衝床、印線等工藝車間和原材料倉庫；2層是鞋材半成品和成品鞋倉庫；3層為成型流水線車間；4層為針車車間；5層為成型流水線倉庫。廠房建築為鋼筋混凝土結構，單層面積為1300平方公尺。

▼製鞋廠大火，員工逃到頂樓求救。（圖／翻攝微博）

▲▼晉江製鞋廠大火「員工頂樓呼救」　習近平：全力搜救。（圖／翻攝微博）

村幹部透露，該廠共有200多名工人，來自江西、四川等多地，年齡20到50歲不等。工廠計件發工資，每天早上8點上班，中午11點半午休，下午2點上班，傍晚6點下班。午休時，工人會在工廠附近吃飯，宿舍在另一棟五層建築里，並未受火災影響。

據村幹部了解，事發時，留在廠內的工人是想「多做一會兒，多賺點錢。」村幹部曾聽一位遇難者家屬說，「她老公叫她一起下班，她說我多車幾雙再下班。」

村幹部說，從6月9日到7月9日，當地進行每週兩次的安全檢查。7月7日，也就是事發前兩天，涉事工廠被查出兩處消防缺失，首先是一層走廊、門口等地堆有較多雜物，「鞋底、紙箱等材料堆了一大堆，堵住了通道。現場要求整改後，管理人員說要出貨，等下就整理好。」

▲▼晉江製鞋廠大火「員工頂樓呼救」　習近平：全力搜救。（圖／翻攝微博）

再來是配電箱附近放置風扇，村幹部指出，廠內每層都設有配電箱，按規定，配電箱1.5米內不得堆放雜物，「萬一碰電打火花，落在雜物上就容易著火。」

村幹部坦言，該廠大批出貨期間，就曾出現過走廊亂堆鞋材的情況，配電箱附近亂放鞋底等材料的問題也曾發生過，「不過後來整改了，在配電箱下部裝了金屬防護網。」

鞋材和亂堆的雜物均是導致此次火災傷亡慘重的原因，現場消防人員表示，鞋材易燃蔓延快；樓道內堆放了大量雜物，嚴重影響滅火速度，給救援工作造成了阻礙。

目前，該企業負責人及相關責任人已被控制，企業帳戶也已被凍結。

▲▼晉江製鞋廠大火。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」
巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光
巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區
李多慧颱風天買糧食撲空！　回家吃泡麵超後悔
西班牙亞馬爾「絕美女友」曝光！網暴動：怎麼專心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

晉江製鞋廠大火28死　陸媒：樓頂蓄水池撈出多具遺體

號稱全球首創！陸以「網繫捕獲」成功回收火箭

晉江製鞋廠大火28死　2人逃到樓頂後墜落身亡

晉江鞋廠大火28亡　「死者集中樓頂」無助求救畫面曝光

上海迪士尼：受巴威影響恐取消表演　10至13日門票可退改

晉江鞋廠大火28死　兩天前安檢就被查到「走廊堆放雜物」

晉江製鞋廠大火28死　福建：地毯式搜救「決不放過任何受困者」

陸高度戒備巴威　派工作小組赴浙江、福建

專訪張雪／車友敲碗！張雪機車宣布來台開店時間表　重慶新廠明年創50萬台

晉江鞋廠大火28死　廠房樓道「堆滿雜物」阻礙救援

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

中保科推「中保好通路」攜手二類電信打造智慧社區新商機

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

包裹爆量、電話接不完！「智慧樓管」進社區管理更輕鬆

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

晉江製鞋廠大火28死　陸媒：樓頂蓄水池撈出多具遺體

號稱全球首創！陸以「網繫捕獲」成功回收火箭

晉江製鞋廠大火28死　2人逃到樓頂後墜落身亡

晉江鞋廠大火28亡　「死者集中樓頂」無助求救畫面曝光

上海迪士尼：受巴威影響恐取消表演　10至13日門票可退改

晉江鞋廠大火28死　兩天前安檢就被查到「走廊堆放雜物」

晉江製鞋廠大火28死　福建：地毯式搜救「決不放過任何受困者」

陸高度戒備巴威　派工作小組赴浙江、福建

專訪張雪／車友敲碗！張雪機車宣布來台開店時間表　重慶新廠明年創50萬台

晉江鞋廠大火28死　廠房樓道「堆滿雜物」阻礙救援

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

明天續放颱風假　雙北各大醫院停開診情況一次看

江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光

外媒狠評本屆世界盃最慘10隊　韓國排第4、四冠德國當榜首

【太荒謬啦XD】爸去超商拍證件照大翻車　成品竟「一秒變黑人」氣到笑

大陸熱門新聞

晉江鞋廠大火28死　樓道堆滿雜物阻救援

專訪張雪／車友敲碗！張雪機車宣布來台開店時間表

晉江鞋廠大火28亡　「死者集中樓頂」求救畫面曝

陸委會：台灣法官赴陸遭盤問　3公安進旅館

陸高度戒備巴威　派工作小組赴浙江、福建

陸委會：本周新增10人赴陸失聯

湖北一家三口「遭龍捲風捲走」墜樓身亡

2歲女兒走失35年　爸爸抱憾離世「不知她就在對街」

晉江鞋廠大火28死　兩天前安檢才查出問題

陸「網繫捕獲」成功回收火箭

矢板明夫案　陸委會：中共也可能用台灣人犯案

晉江製鞋廠大火28死　2人逃到樓頂後墜亡

晉江製鞋廠大火　習近平：全力搜救！

「巴威」可覆蓋9個浙江　陸專家：強度不容小覷

更多熱門

相關新聞

晉江製鞋廠大火28死　福建：地毯式搜救

晉江製鞋廠大火28死　福建：地毯式搜救

福建泉州晉江輝騰鞋業製鞋廠9日發生火災，已造成28人死亡。福建省委書記周祖翼召開會議，強調要全方位地毯式搜救，決不放過任何一處角落、任何一個被困人員。

晉江製鞋廠大火　習近平：全力搜救！

晉江製鞋廠大火　習近平：全力搜救！

河南汽車批發市場大火　已2死2傷

河南汽車批發市場大火　已2死2傷

台中200坪維修廠燒光　老闆：心血全燒光

台中200坪維修廠燒光　老闆：心血全燒光

即／台中知名現炒店大火　員工驚喊：才要準備營業

即／台中知名現炒店大火　員工驚喊：才要準備營業

關鍵字：

晉江大火製鞋廠

讀者迴響

熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面