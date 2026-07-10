成大一門雙院士！　吳顯揚、郭正山當選中研院工程科學組院士

▲成大電機系73級校友吳顯揚，當選第35屆中研院工程科學組院士。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央研究院公布第35屆新科院士名單，成功大學電機系73級校友吳顯揚，以及系統及船舶機電工程系70級校友郭正山，雙雙當選工程科學組院士，分別以半導體先進製程及航太科技領域的卓越成就，獲得我國最高學術榮譽之一。

台積電研究發展暨技術發展資深副總經理吳顯揚，畢業於成大電機系，並取得美國威斯康辛大學麥迪遜分校電機工程碩、博士及清大EMBA學位。他於1996年加入台積電，參與0.13微米、90奈米、65奈米至28奈米等先進CMOS技術開發，並領導推出28奈米低功耗、16奈米、7奈米及3奈米等4項技術平台。

吳顯揚目前負責14埃米平台技術開發，是第3位出身台積電的中研院士。他曾獲國家產業創新獎年度創新領航獎、國家傑出經理獎及全國傑出工程師等榮譽，並為IEEE院士，累計發表52篇論文、擁有72項半導體技術專利。

郭正山則畢業於成大造船及船舶機械工程系，後取得台大造船研究所碩士及美國凱斯西儲大學機械航空工程博士學位，目前為成大及淡江大學航空太空工程系兼任教授。

郭正山曾在中山科學研究院飛彈研究所服務40年，歷任助理研究員、研究員、計畫總工程師、組長及副所長等職務，並曾率團隊獲台灣持續改善競賽金塔5星榮耀，個人也曾獲國防部軍備局績優楷模及國防部部長獎狀。

他2024年返成大參與航太產業論壇，以極音速載具為題，分析全球航太科技、發射載具及台灣太空產業發展，並以逆滲透水、軟罐頭、紙尿褲及魔鬼氈等例子，說明太空科技經技術移轉後，已廣泛進入民生日常。

成大表示，吳顯揚、郭正山同時當選工程科學組院士，彰顯兩人在半導體與航太工程領域的國際級成就，也展現成大長期深耕工程教育、培育頂尖科技人才的成果。