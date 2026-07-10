颱風假天氣超好！他預言「上班日才慘」炸雨　網點頭：真的常這樣

▲巴威逼近卻出太陽，民眾出門要注意防曬。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者劉維榛／綜合報導

今（10日）多個縣市停班停課，一名網友預言新竹將上演熟悉劇本，「周六大太陽、周日陰天，掃到颱風尾，禮拜一下大雨，正常上班上課。」引來其他網友點頭，過去常是颱風假風和日麗，上班才下大雨。不過氣象署提醒，今晚至明白天風雨最明顯，北部、宜蘭及中部山區恐有豪雨，北部恐出現9至11級強陣風。

神預言：颱風假風和日麗 週一才咕嚕咕嚕下大雨

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一名網友在Threads發文預測新竹接下來的天氣，直言「周六大太陽、周日陰天，然後掃到颱風尾，禮拜一下大雨，正常上班上課」，諷刺颱風假當天可能風平浪靜，等到恢復上班上課後才迎來真正的大雨，貼文曝光後，立刻引發不少新竹人共鳴。

網友紛紛留言，「不是每年都這樣嗎？宣布放颱風假當天風和日麗，結果禮拜一沒宣布放假，雨下得跟颱風一樣，結果還是被罵爆，真的覺得高官難做人，放被罵、不放也被罵」、「颱風尾全台周一咕嚕咕嚕咕嚕地去上班上課」、「印象中從小到大很常這樣啊，颱風假等於大晴天，隔天等於下大雨，上次新竹市區淹水還是第一次看到」。

施景中「超中肯一句」：颱風假出門玩 防曬比防颱重要



婦產科名醫施景中昨日才在臉書直呼，「請注意，白天因為颱風假沒辦法上班，所以跑出去玩的人，請做好防曬準備，避免曬傷。」引來不少網友笑虧，「算高溫假」、「真的很危險...如果曬傷的話」、「越來越幽默了，還有逛百貨公司的人預防刷爆卡；KTV唱歌的人飲酒要適量」、「為了體貼我們周六因為風雨太大泡湯的假期，特別先補假一天」。

暴風半徑大、雲系廣 今晚起雨炸北部宜蘭中部山區



關於巴威最新動向，氣象署預報科長林伯東表示，巴威目前距離台灣約700公里，預計持續朝西北方向接近，明天清晨颱風中心距離台北僅約300公里，對陸地的威脅也會逐漸增加。雖然巴威昨天受到風切及乾空氣影響而略為減弱，但中心附近對流已有重新建立趨勢，附近海氣條件也有利發展，預估短時間內仍會維持強度或稍微增強。

林伯東指出，儘管巴威最新預測路徑較先前北調，但暴風半徑大、雲系範圍廣，對台灣影響仍相當劇烈。今天白天各地雨勢會逐漸增加，今晚至明天白天最為明顯，北部、宜蘭及中部山區恐出現局部豪雨以上降雨，其他地區也有間歇性豪大雨，預計要到周六晚間才會逐步緩和；北部今晚至明晚也可能出現9至11級強陣風，民眾仍不可掉以輕心。

▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）