麥當勞停班停課地區暫停外送服務　7大速食颱風期間營業異動

▲因應颱風來襲，停班停課之區域，麥當勞暫停歡樂送外送服務。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

強烈颱風巴威來襲，今日全台12縣市放颱風假，部分餐飲業者也調整營運狀況，像是麥當勞、肯德基等7大速食餐廳在停班停課區域暫停外送服務，門市營業時間也會依各地風雨情況調整。

麥當勞

因應颱風來襲，停班停課之區域暫停歡樂送外送服務，期間將提供餐廳內用/外帶服務、得來速、手機點餐，業者提醒使用手機點餐並選擇得來速取餐時，餐點將在車道報號後才開始準備，以確保餐點新鮮美味。

麥當勞餐廳「小麥麥體驗營」、「麥麥樂天團」、「生日派對」等活動，將依據各縣市政府人事行政處公告，若活動當天為「停班」或「停課」，活動將暫停舉辦。

肯德基

為了保障外送夥伴的人身安全，當地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市的肯德基門市將暫停外送服務，民眾仍可選擇外帶、車道服務、內用或使用網路預訂快取。此外，停止上班上課縣市的餐廳，將會視實際情況提供部分限定餐點，並適時調整營運狀態。

漢堡王

停班停課地區，除微風北車、欣欣、華納、松山、大葉高島屋、淡水新市、一航外、一航內、二航、台積P1、台積F20、瑞昱等門市依所在商場規定停止營業外，其餘門市正常營業。依政府規定無法提供外送服務。

摩斯漢堡

視各地天氣狀況動態調整門市營業時間及暫停外送服務。

必勝客



為保障外送服務人員人身安全，地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。

達美樂

因應颱風影響，為確保顧客及同仁安全，門市將視天候狀況調整營業時間，停班停課地區暫停外送服務。

拿坡里

停班停課縣市的所有門市暫停外送服務，內用與外帶的實際營業時間，視風雨狀況隨時調整。

另外，台灣壽司郎今（10）晨在官方粉絲專頁緊急宣布，受到颱風外圍環流與風雨影響，為了顧及顧客與員工安全，汐止遠雄店、南港CITYLINK店、天母高島屋店、三重CITYLINK店、微風南山店、中壢中正店、台北林森店、蘆洲徐匯廣場店今日暫停營業，宜蘭站前店營業到15:00，中和環球店、台中遠雄店分別於17:00、18:00暫停營業。

