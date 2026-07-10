　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

麥當勞停班停課地區暫停外送服務　7大速食颱風期間營業異動

▲▼麥當勞開賣「FIFA世界盃餐」。（圖／業者提供）

▲因應颱風來襲，停班停課之區域，麥當勞暫停歡樂送外送服務。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

強烈颱風巴威來襲，今日全台12縣市放颱風假，部分餐飲業者也調整營運狀況，像是麥當勞、肯德基等7大速食餐廳在停班停課區域暫停外送服務，門市營業時間也會依各地風雨情況調整。

麥當勞

因應颱風來襲，停班停課之區域暫停歡樂送外送服務，期間將提供餐廳內用/外帶服務、得來速、手機點餐，業者提醒使用手機點餐並選擇得來速取餐時，餐點將在車道報號後才開始準備，以確保餐點新鮮美味。

麥當勞餐廳「小麥麥體驗營」、「麥麥樂天團」、「生日派對」等活動，將依據各縣市政府人事行政處公告，若活動當天為「停班」或「停課」，活動將暫停舉辦。

肯德基

為了保障外送夥伴的人身安全，當地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市的肯德基門市將暫停外送服務，民眾仍可選擇外帶、車道服務、內用或使用網路預訂快取。此外，停止上班上課縣市的餐廳，將會視實際情況提供部分限定餐點，並適時調整營運狀態。

漢堡王

停班停課地區，除微風北車、欣欣、華納、松山、大葉高島屋、淡水新市、一航外、一航內、二航、台積P1、台積F20、瑞昱等門市依所在商場規定停止營業外，其餘門市正常營業。依政府規定無法提供外送服務。

摩斯漢堡

視各地天氣狀況動態調整門市營業時間及暫停外送服務。

必勝客

為保障外送服務人員人身安全，地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。

達美樂

因應颱風影響，為確保顧客及同仁安全，門市將視天候狀況調整營業時間，停班停課地區暫停外送服務。

拿坡里

停班停課縣市的所有門市暫停外送服務，內用與外帶的實際營業時間，視風雨狀況隨時調整。

另外，台灣壽司郎今（10）晨在官方粉絲專頁緊急宣布，受到颱風外圍環流與風雨影響，為了顧及顧客與員工安全，汐止遠雄店、南港CITYLINK店、天母高島屋店、三重CITYLINK店、微風南山店、中壢中正店、台北林森店、蘆洲徐匯廣場店今日暫停營業，宜蘭站前店營業到15:00，中和環球店、台中遠雄店分別於17:00、18:00暫停營業。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」
巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光
巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區
李多慧颱風天買糧食撲空！　回家吃泡麵超後悔
西班牙亞馬爾「絕美女友」曝光！網暴動：怎麼專心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快訊／麥當勞配合下架中聯產品　千島沙拉醬停供、蛋堡換醬料

麥當勞停班停課地區暫停外送服務　7大速食颱風期間營業異動

好市多今天有開！全台賣場營業一次看　停班縣市暫停外送服務

南台灣青年接軌外商！海尼根首攜手屏大、屏科大推「青年孵育計畫」 實習、獎學金、國際經驗一次到位

【廣編】首創百年橡木芯條入瓶！木質風味「粱芯金門高粱酒」新上市

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販生鮮優惠一次看

世足熱！哈蘭德拍賣熱搜超越梅西　挪威一哥登收藏卡王

頂呱呱「1隻雞炸雞桶」限時67折　首推線上點餐自取免等

超商咖啡優惠來了！厚乳拿鐵、濃萃美式「買11送11」　

【廣編】跨界遨遊Time to Travel！SUZUKI SV-7GX登場　開啟中量級休旅新篇章

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

中保科推「中保好通路」攜手二類電信打造智慧社區新商機

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

包裹爆量、電話接不完！「智慧樓管」進社區管理更輕鬆

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

快訊／麥當勞配合下架中聯產品　千島沙拉醬停供、蛋堡換醬料

麥當勞停班停課地區暫停外送服務　7大速食颱風期間營業異動

好市多今天有開！全台賣場營業一次看　停班縣市暫停外送服務

南台灣青年接軌外商！海尼根首攜手屏大、屏科大推「青年孵育計畫」 實習、獎學金、國際經驗一次到位

【廣編】首創百年橡木芯條入瓶！木質風味「粱芯金門高粱酒」新上市

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販生鮮優惠一次看

世足熱！哈蘭德拍賣熱搜超越梅西　挪威一哥登收藏卡王

頂呱呱「1隻雞炸雞桶」限時67折　首推線上點餐自取免等

超商咖啡優惠來了！厚乳拿鐵、濃萃美式「買11送11」　

【廣編】跨界遨遊Time to Travel！SUZUKI SV-7GX登場　開啟中量級休旅新篇章

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

明天續放颱風假　雙北各大醫院停開診情況一次看

江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光

外媒狠評本屆世界盃最慘10隊　韓國排第4、四冠德國當榜首

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

消費熱門新聞

快訊／麥當勞配合下架中聯產品

好市多今天有開！全台賣場營業一次看　停班縣市暫停外送服務

咖啡「買11送11」　超商優惠一次看

全聯推6款「寶可夢周邊」最低99元換購

全家推「瑪利歐限量周邊」　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

頂呱呱「1隻雞炸雞桶」限時67折　首推線上點餐自取免等

7大速食颱風期間營業異動

不是感冒！柚子醫師揭家中3大過敏地雷

臺灣企銀首張頂級信用卡「福企無限卡」正式上市

超商開賣「名偵探柯南」謎之雪糕

樂家康「蛋白質專區」一次備齊

海尼根首攜手屏大、屏科大推「青年孵育計畫」

全家「水蜜桃霜淇淋」買2送2　7-11推布丁冰沙

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販生鮮優惠一次看

更多熱門

相關新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

中央氣象署持續針對巴威颱風發布海上、陸上颱風警報，其暴風圈預計11日清晨觸陸，氣象署預估，最快要12日清晨至上午才可解除陸上颱風警報，其中台中、南投已於9日提前宣布11日放颱風假，目前總共有20縣市宣布明日停班停課,，台東縣除了綠島、蘭嶼外，其餘地區均正常上班上課，《ETtoday新聞雲》將為讀者掌握最新資訊。

台中山區、海濱封閉！盧秀燕：上山下海必開罰

台中山區、海濱封閉！盧秀燕：上山下海必開罰

桃園早上無風無雨仍放颱風假！張善政直球回應

桃園早上無風無雨仍放颱風假！張善政直球回應

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

週六停班停課！台南人：今晚上班的人怎麼辦

週六停班停課！台南人：今晚上班的人怎麼辦

關鍵字：

停班停課麥當勞肯德基漢堡王摩斯漢堡必勝客達美樂拿坡里

讀者迴響

熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面