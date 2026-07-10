前妻婚內外遇懷孕「傳訊小王配偶」　新北男離婚才知被綠

記者黃翊婷／新北報導

男子阿強（化名）控訴，前妻珍珍（化名）在婚姻關係存續期間與A男發生婚外情，甚至因此懷孕，他直到離婚之後才知道被戴綠帽，加上珍珍說好賠償72萬元卻遲遲未給付，這才決定提告求償。不過，新北地院法官日前審理之後，裁定珍珍應賠償阿強10萬元較為適當。

▲阿強直到離完婚，才知道自己被戴綠帽。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，他與珍珍已經在2025年4月離婚，但在雙方婚姻關係存續期間，珍珍與A男發生婚外情，還因此懷孕、墮胎，珍珍甚至主動向A男的工作單位陳情以及向A男配偶傳送「懷有身孕」的訊息。

阿強表示，珍珍因為此事被A男配偶告上法院，他則是直到離婚之後，經由A男配偶告知，才知曉自己被戴綠帽，後來珍珍同意賠償72萬元，至今仍遲遲沒有給付，他才決定提告求償。

對於侵害配偶權一事，珍珍沒有爭執，僅辯稱72萬元並非全部都是侵害配偶權的賠償金，裡面還包含一些婚姻期間房貸等費用。

新北地院法官表示，經檢視阿強與珍珍的對話紀錄，發現雙方談到「72萬元」時，確實還有提及其他費用，並未明確表明這筆錢就是侵害配偶權的賠償金。

法官指出，珍珍在離婚之前與A男發生性行為，確實構成侵害配偶權行為，考量到雙方的學經歷、工作、所得等因素，最終判她應賠償阿強10萬元較為適當。全案仍可上訴。