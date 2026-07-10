架上一片空！阿格力跑賣場「只買到榴槤」笑了：台人啥都要搶

▲麵包、肉類貨架幾乎被搶空。（圖／翻攝自FB／阿格力）

記者鄺郁庭／綜合報導

颱風來襲，不少民眾提前到賣場採買防颱物資，菜、肉、麵包等民生用品幾乎被一掃而空。財經網紅阿格力就表示，無奈表示自己跑到賣場後，架上早已空空如也，「我只買到榴槤是怎樣。」他還忍不住笑說，台灣人真的很會搶，不只ETF募集、演唱會門票要搶，現在連補貨也要搶，引發大批網友共鳴。

阿格力在臉書發文表示，「媽媽樂，台灣人真的很會搶補庫存，我只買到榴槤是怎樣。ETF募集也要搶，演唱會也要搶，什麼都要搶。」貼文搭配賣場貨架照片，只見蔬菜、肉品、麵包等區域幾乎全被掃空，剩下零星商品，讓他哭笑不得。

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貼文引發討論，「平常多到需打6折促銷的超市麵包，都被搶光光了」、「剛剛路過大賣場，人山人海」、「下午四點時超市大排長龍，快速進去20分鐘內買完，打算明天下班耍廢。」

也有人認為，民眾只是提前做好準備，「有備無患，台灣人民危機意識強」、「明天颱風假再不搶沒東西吃」、「颱風還沒有到，東西就搶光光。」不過，也有網友忍不住吐槽，「只放兩天，搞得像末日」、「以為是要放一個禮拜颱風假一樣」、「買到冰箱溢價放到發霉。」

此外，也有不少人分享各地情況，「南部也是葉菜類都被一掃而空」、「架上全部掃空，太扯了」、「台灣人很怕餓一晚。」還有人笑虧阿格力，「搶到榴槤算不錯了」、「至少還有榴槤可以搶」、「居然還有榴槤」、「買榴槤回家會被老婆罵。」