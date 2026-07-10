追風人直擊！巴威逼近沖繩石垣宮古島　當地現況曝光

▲石垣市當地已經開始做防颱準備。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴威颱風逐漸逼近台灣，日本沖繩也繃緊神經，當地10日上午已經開始下雨，且風勢強勁，當地居民早已開始做防颱準備。在此之際，追風人雷諾茲（James Reynolds）與帝莫（Reed Timmer）也來到石垣直擊，並把在當地拍攝到的畫面分享在社群媒體上。

琉球新報、沖繩時報等報導，石垣市、宮古島市及周邊離島的中小學及高中停課，往來兩市與周邊離島的航線全面停駛，各地採取船舶繫泊等防颱措施，當地商家部分選擇閉店、部分選擇提早打烊。

在石垣島，當地居民囤積物資，超市泡麵被搶購一空。當地男子Hiroshi Nomura在店外掛起防風網的時候表示，聽說這次的颱風很大，有點擔心防颱準備是否充分足夠。

Winds increasing to tropical storm force on east side of Ishigaki, Japan with Typhoon #Bavi which will arrive tonight.



Angry seas, flash flooding and 90 mph winds expected#stormchasing #Dominator pic.twitter.com/F0418qvFbN — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) July 10, 2026

The centre of typhoon Bavi is about 24hrs from Ishigaki. The storm has weakened considerably from its peak due to dry air but it’s very large system. We’re already well inside the circulation with gusty winds blowing across the island pic.twitter.com/NkTYtJ3Rfl — James Reynolds (@EarthUncutTV) July 9, 2026

追風人帝莫表示，巴威預計今晚就會來到石垣島東部，預計將出現時速90英里（約每小時145公里）的強風、突發洪水。追風人雷諾茲則稱，巴威的強度較巔峰時期減弱，但仍是非常大的系統，「島上已颳起陣陣強風」。

氣象廳已於10日上午9時許分別對宮古島、石垣島地區發布暴風警報。沖繩氣象台呼籲民眾應事先檢查雨窗與窗簾，並備妥應急物資與飲用水，同時提醒在颱風接近期間應避免非必要的出門。

受到巴威颱風影響，10日與11日在沖繩縣起降的航班至少有457班停飛，估約5.3萬人受影響。全部航班均停飛的石垣機場、宮古機場、下地島機場，10日將全天關閉；至於11日，宮古機場已決定全天關閉，石垣機場則待航班狀況確定後於官網公布。

根據日本氣象廳早些時候的預估，颱風將在10日晚間6時來到宮古島南南東方約290公里處，並於11日清晨抵達石垣島東北東方近海。

氣象廳警告，隨著颱風步步進逼，沖繩地區10日傍晚起將狂風大作，預計到11日為止，甚至可能出現導致部分房屋倒塌的猛烈風勢；沿海地區更預估將掀起13公尺高的恐怖巨浪。當局呼籲當地民眾嚴防大雨可能引發的土石流、暴潮積水以及海水倒灌等重大災情，並盡速至堅固建築物內避難。