晉江製鞋廠大火28死　福建：地毯式搜救「決不放過任何受困者」

記者蔡紹堅／綜合報導

福建泉州晉江輝騰鞋業製鞋廠9日發生火災，已造成28人死亡。福建省委書記周祖翼召開會議，強調要全方位地毯式搜救，決不放過任何一處角落、任何一個被困人員。

周祖翼9日主持召開省委常委會擴大會議，傳達中共總書記習近平對鞋廠火災事故作出的重要指示，研究貫徹落實措施。

▼晉江製鞋廠大火，多名員工逃到頂樓。（圖／翻攝微博）



會議強調，要以最為極端負責的態度，統籌抓好火災事故處置和防颱風這兩項頭等大事，決不能有絲毫的鬆勁麻痹，確保各項工作有力有序推進。要傾心傾力做好火災事故處置，要全力做好救援救治，盡最大可能減少人員傷亡。規範、高效、周密組織開展全方位地毯式搜救，決不放過任何一處角落、任何一個被困人員。不惜一切代價抓好救治，最大限度守護生命希望。嚴防引發新的次生災害，做好救援人員自身防護。

會議指出，要帶著責任、帶著感情、耐心細緻地逐一做好善後處置。及時準確發佈信息，有效回應社會關切，積極化解矛盾糾紛，切實維護安定穩定。按照科學嚴謹、依法依規、實事求是原則，嚴肅開展事故調查，盡快查明事故原因，準確認定事故性質和責任，堅決依規依紀依法嚴肅追責。

會議提到，要切實舉一反三，抓實抓細安全生產措施落實。深刻汲取本次火災事故慘痛教訓，時刻繃緊安全生產這根弦，扎實抓好安全生產治本攻堅三年行動，按照全覆蓋、無死角標準，全面開展安全隱患大排查大整治，持續加大監管執法力度，堅決懲處安全生產違法違規行為，不斷提升安全生產治理能力和水平，以高水平安全保障高質量發展。

會議還提到，颱風「巴威」逐漸靠近福建省。全省各地各部門要認真貫徹落實習近平對防汛救災工作作出的重要指示精神，深刻認識超強颱風突發性強、破壞力大、連鎖性廣的極端災害特徵，堅決克服麻痹思想和僥倖心理，樹牢底線思維、極限思維，嚴陣以待、嚴密防範、嚴防死守，全面進入響應迎戰狀態，以過硬舉措和嚴實作風扎扎實實做好防範應對工作，確保人民群眾生命財產安全。