巴威暴風圈最快深夜觸陸　專家：嘉義以北防強風豪雨

▲巴威颱風殺到！週五晚間至週六白天風雨最大。（圖／取自氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」）

記者李佳蓉／綜合報導

巴威颱風殺到家門口！經過長途跋涉，巴威目前雖已減弱為中度颱風，但氣象專家吳聖宇示警，巴威的環流範圍「非常寬廣」，七級風暴風半徑仍維持380公里。他點出，今（10）天晚間起至明（11）天白天將是風雨最劇烈的時刻，嘉義以北到宜蘭地區恐迎來持續性強風豪雨，沿海空曠區更要防範12級以上陣風，提醒民眾切勿掉以輕心。

氣象專家吳聖宇在粉專「天氣職人-吳聖宇」發文剖析巴威颱風最新動態。他指出，受到大氣與海洋條件轉差影響，巴威已降為中颱，未來明顯增強的機率不高。不過從衛星海平面風場掃描可見，其強風範圍相當巨大，預期要等到颱風中心接近大陸浙江沿岸、受地形壓迫與陸地摩擦作用後，暴風圈才會逐漸縮小。

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針對颱風預報路徑，吳聖宇說明，目前穩定朝台灣東北部、北部海面前進，登陸機會已明顯降低。但因為暴風圈太過寬廣，預估仍會掠過嘉義及台東以北的大部分區域；十級風暴風圈則大致在海面上通過，邊緣部分仍有機會掃過北海岸與東北角一帶。

▲巴威颱風最新風雨預測。（圖，點圖可放大／氣象署提供）

「今晚起到明天白天風雨最大！」吳聖宇預估，巴威暴風圈將於今日深夜至明天凌晨間接觸宜花一帶陸地，明天白天颱風中心陸續經過東北部、北部海面，這也是最靠近台灣陸地的時刻，預估中心距離陸地還會有100～150公里。屆時嘉義以北到宜蘭地區需留意持續性的強風豪雨，中北部山區甚至有機會出現「大豪雨到超大豪雨」等級的累積雨量。

不僅中北部首當其衝，吳聖宇也提醒，南部地區雖然位在暴風圈外，但山區預估仍會有豪雨到局部大豪雨；花東地區則偏向背風面，需特別留意山區豪雨對堰塞湖可能帶來的影響。

在風力威脅方面，中北部、東北部及各離島風勢最為強勁，沿海空曠地區或高地恐出現12級或以上陣風；南部地區也會有10級左右陣風，花東地區則落在7～9級，且明天需嚴防焚風發生。

至於何時能脫離颱風威脅？吳聖宇評估，最快要等到明天深夜之後風雨才會趨緩，台灣本島預計在明天深夜到後（12）天凌晨間脫離暴風圈，颱風警報可能在後天清晨左右完全解除。他也提醒，颱風過後雖然沒有西南氣流，但因高壓勢力暫時仍偏弱，受南風到西南風帶來水氣影響，週日至下週一、二（13至14日）台灣附近依舊容易降雨，白天仍要小心熱力作用引發的局部大雷雨現象。