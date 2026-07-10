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調查局出席艾格蒙聯盟亞塞拜然年會　查「太子集團」獲選最佳案例

▲▼ 調查局洗錢防制處出席艾格蒙聯盟（EG）2026亞塞拜然年會以防制「太子集團洗錢案」獲選全球最佳防制洗錢案例 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲調查局洗錢防制處出席艾格蒙聯盟（EG）2026亞塞拜然年會，以防制「太子集團洗錢案」獲選全球最佳防制洗錢案例。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

為爭取國際能見度，並彰顯我國金融情報中心與執法機關合作效能，調查局洗錢防制處以金融情報中心成功協助台北地檢署偵辦太子集團案合作過程與成果，參加艾格蒙聯盟（Egmont Group, EG）舉辦之「2026年艾格蒙最佳案例獎（2026 Best Egmont Case Award, BECA）」競賽，於該聯盟在亞塞拜然舉辦之年會期間，由與會之130個金融情報中心代表及FATF、World Bank、INTERPOL等15個國際組織代表共同票選為年度最佳案例。

艾格蒙聯盟係由全球各司法管轄體的金融情報中心（Financial Intelligent Unit, FIU）組成，於1995年在比利時首都布魯塞爾成立，目前會員數逾180個，是目前世界上規模最大的國際防制洗錢組織，也是各國金融情資交換平台。調查局洗錢防制處於1998年加入艾格蒙聯盟，並以「AMLD, Taiwan」名稱參與會務及相關活動，履行會員職責。艾格蒙聯盟為鼓勵會員提升金融情報中心效能及與防制洗錢/打擊資恐（AML/CFT）權責機關間的合作，自2011年起於每年年會舉辦最佳案例獎競賽，由與會代表以無記名投票方式選出年度最佳案例。

▲▼ 調查局洗錢防制處出席艾格蒙聯盟（EG）2026亞塞拜然年會以防制「太子集團洗錢案」獲選全球最佳防制洗錢案例 。（圖／記者黃哲民翻攝）

調查局洗錢防制處歷年均徵求國內執法機關協助，推選金融情報運用重要案件投稿參賽，今年度有感於太子集團案不法所得規模甚鉅，涉及詐騙園區不法惡性重大，經台北地檢署統籌運用調查局洗錢防制處研編之金融情報及各部會提供相關資訊，適時指揮調查局等執法機關，結合正式及非正式國際合作情資，成功查扣包括11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶的1.75億美元不法所得，高度展現政府打擊跨境詐騙犯罪之決心及執法之效能，故以太子集團案投稿本年度最佳案例獎競賽，於初選即獲最高票，與印度金融情報中心提報之網路詐騙及虛擬貨幣案一同進入決賽。為於決賽中爭取佳績，在調查局陳局長及臺北地檢署王檢察長全力支持下，經洗錢防制處同仁集體腦力激盪，於短時間內完成競賽影片及案例簡報，9日下午在最佳案例獎決賽議程中展現成果。因該案例具體彰顯我國洗防機制與機關合作，並透過國際合作有效對抗跨境組織犯罪，與會代表均認為可成為典範，「AMLD, Taiwan」最終在有效票106票中獲得76票的壓倒性票數而勝出，使「Team Taiwan」成為會場最亮眼的焦點。

▲▼ 調查局洗錢防制處出席艾格蒙聯盟（EG）2026亞塞拜然年會以防制「太子集團洗錢案」獲選全球最佳防制洗錢案例 。（圖／記者黃哲民翻攝）

我國獲得2026年度艾格蒙聯盟最佳防制洗錢案例，不僅是對調查局洗錢防制工作成效的肯定，對我國防制洗錢體系及各執法團隊亦屬重大殊榮。面對現今新金融、新科技所帶來的跨境犯罪及洗錢威脅，藉由偵辦太子集團案件，更讓全世界看到臺灣打擊犯罪及防制洗錢決心。調查局洗錢防制處將持續以積極的態度，履行國家金融情報中心職責，加強與防制洗錢體系公私部門間協調合作，深化與各國金融情報中心之合作關係，致力打擊各類跨國犯罪。

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