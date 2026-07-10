OL下班遭垂落電線勒頸摔車「骨折全身傷」　彈飛畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中鎮驚傳電線垂落傷人意外！23歲銀行女職員下班騎車返家途中，行經斗中路二段時，遭到垂落在車道上的有線電視電線勒住脖子，當場重摔在地，造成多處擦挫傷及骨折，目前仍在醫院治療中，該有線電視業者已口頭承諾會負起全部責任。

這起事故發生在7日晚間6點多，目擊民眾在網路發文說，當時載孩子回家，看到斗中路二段往北斗方向有電線垂落，沒多久就親眼目睹一名女騎士被電線勾住脖子後摔倒，頸部明顯留下勒痕，身上也有不少傷勢，幸好後方車輛車速不快，沒有造成更嚴重的二次事故。

▲女行員遭電線擊落慘摔骨折送醫。（圖／民眾提供）

警方獲報後趕到現場處理，田中派出所副所長鄭旭晃表示，經過調查，發現是一輛大貨車行經該路段時，車身疑似勾到原本就已垂落的電線，駕駛停車查看時，對向騎過來的女騎士因為沒注意到前方有電線掉落，閃避不及直接遭勒頸摔車，所幸女騎士送醫後沒有生命危險。

事發後確認該條掉落電線是某家有線電視公司的線路，業者已經口頭承諾願意負擔所有醫療費用和相關賠償。不過這起意外也讓地方民眾擔心，呼籲相關單位應該加強巡檢，避免類似情況再次發生，危及用路人安全。

▲女行員騎機車遭電線擊落慘摔骨折送醫。（圖／民眾提供）