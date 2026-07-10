中聯油品苯駢芘超標風波延燒　南市抽驗25件市售油品

▲台南市政府衛生局啟動市售油品抽驗及稽查專案，共抽驗不同品牌油品25件。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中聯大豆沙拉油爆出苯駢芘超標，台南市衛生局啟動市售油品抽驗及稽查專案，目前已抽驗不同品牌油品共25件，包括含大豆沙拉油成分油品、調合油、芝麻香油及烤酥油等，預計2週後公布檢驗結果。

台南市長黃偉哲表示，食品安全攸關市民健康，市府除配合中央掌握問題產品流向，也同步加強市售食品抽驗及通路稽查，透過主動監測及即時查核，降低食品安全風險。

衛生局指出，此次抽驗的25件油品均送驗苯駢芘項目，以確認是否符合食品安全衛生標準。若檢驗結果不符規定，將依《食品安全衛生管理法》要求業者立即下架回收，並追查產品來源及流向，必要時擴大抽驗及稽查。

衛生局長李翠鳳表示，食品藥物管理署7月8日公布新增401項受影響產品後，衛生局已立即通知轄内各大通路業者，配合完成問題產品下架及回收，並持續追蹤辦理情形。

考量部分傳統市場及零售業者可能未能即時掌握最新產品資訊，衛生局也將前往傳統市場、零售業及相關販售場所加強查核，確認受影響產品均已完成下架，避免持續流通市面。

民眾及食品業者如需查詢受影響產品名單及相關處置措施，可至台南市政府衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」查詢最新資訊。