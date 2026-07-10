　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中聯油品苯駢芘超標風波延燒　南市抽驗25件市售油品

▲台南市政府衛生局啟動市售油品抽驗及稽查專案，共抽驗不同品牌油品25件。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府衛生局啟動市售油品抽驗及稽查專案，共抽驗不同品牌油品25件。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中聯大豆沙拉油爆出苯駢芘超標，台南市衛生局啟動市售油品抽驗及稽查專案，目前已抽驗不同品牌油品共25件，包括含大豆沙拉油成分油品、調合油、芝麻香油及烤酥油等，預計2週後公布檢驗結果。

台南市長黃偉哲表示，食品安全攸關市民健康，市府除配合中央掌握問題產品流向，也同步加強市售食品抽驗及通路稽查，透過主動監測及即時查核，降低食品安全風險。

▲台南市政府衛生局啟動市售油品抽驗及稽查專案，共抽驗不同品牌油品25件。（記者林東良翻攝，下同）

衛生局指出，此次抽驗的25件油品均送驗苯駢芘項目，以確認是否符合食品安全衛生標準。若檢驗結果不符規定，將依《食品安全衛生管理法》要求業者立即下架回收，並追查產品來源及流向，必要時擴大抽驗及稽查。

衛生局長李翠鳳表示，食品藥物管理署7月8日公布新增401項受影響產品後，衛生局已立即通知轄内各大通路業者，配合完成問題產品下架及回收，並持續追蹤辦理情形。

考量部分傳統市場及零售業者可能未能即時掌握最新產品資訊，衛生局也將前往傳統市場、零售業及相關販售場所加強查核，確認受影響產品均已完成下架，避免持續流通市面。

▲台南市政府衛生局啟動市售油品抽驗及稽查專案，共抽驗不同品牌油品25件。（記者林東良翻攝，下同）

民眾及食品業者如需查詢受影響產品名單及相關處置措施，可至台南市政府衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」查詢最新資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」
巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光
巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區
李多慧颱風天買糧食撲空！　回家吃泡麵超後悔
西班牙亞馬爾「絕美女友」曝光！網暴動：怎麼專心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！　黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

6.26億打造全齡場館！　斗南小東休閒運動中心完工

巴威颱風雲林應變中心一級開設　張麗善通令各單位提高警覺

巴威颱風逼近入夜風雨增強　基隆消防籲提早做好防颱準備

台東博覽會前進台北快閃宣傳　踩街嘉年華、馬戲特區提前暖身

台南後壁國中懸絲偶社8連霸　《博物館驚魂記》勇奪全國特優

銀髮人才成企業缺工解方　雲嘉南論壇近80名代表交流實務

大學分科測驗延期！金門73名考生7／13起應試　前1天開放考場

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

中保科推「中保好通路」攜手二類電信打造智慧社區新商機

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

包裹爆量、電話接不完！「智慧樓管」進社區管理更輕鬆

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！　黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

6.26億打造全齡場館！　斗南小東休閒運動中心完工

巴威颱風雲林應變中心一級開設　張麗善通令各單位提高警覺

巴威颱風逼近入夜風雨增強　基隆消防籲提早做好防颱準備

台東博覽會前進台北快閃宣傳　踩街嘉年華、馬戲特區提前暖身

台南後壁國中懸絲偶社8連霸　《博物館驚魂記》勇奪全國特優

銀髮人才成企業缺工解方　雲嘉南論壇近80名代表交流實務

大學分科測驗延期！金門73名考生7／13起應試　前1天開放考場

老饕別錯過！東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

明天續放颱風假　雙北各大醫院停開診情況一次看

江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光

外媒狠評本屆世界盃最慘10隊　韓國排第4、四冠德國當榜首

【雙向奔赴的愛】男友下跪求婚！下秒女友「驚喜出招」讓他哭爆

地方熱門新聞

台中18：00起停班課　紅黃線開放停車

台中明晚6點後停班停課、連放到周六

家族企業圍標撈2906萬　金門縣議員洪成發被起訴

水位恐快速上升　萬里溪堰塞湖發布紅色警戒

北橫沿線景點7/10-11預警休園

巴威攪局「桃園之星」活動恐延期

巴威來襲台水示警：河川原水濁度恐飆高

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

雲林應變中心一級開設　張麗善通令提高警覺

埔榮創南投縣首例新式內視鏡腰椎融合手術

台東暖警自掏腰包伸援手　助老翁平安踏上返家路

勇者有炬青年志工　北榮桃園分院陪伴長者

桃園機捷進站主題音樂　謝明宏：記錄龍潭愛樂深耕在地

巴威逼近風雨增強　基隆消防籲提早做好防颱準備

更多熱門

相關新聞

麥當勞、肯德基等「未用致癌油」！醫：這幾天最安心

麥當勞、肯德基等「未用致癌油」！醫：這幾天最安心

中聯油脂爆發致癌物「苯駢芘」超標風波，引發全台外食族恐慌，對此，國內多家知名連鎖速食及炸物品牌紛紛發聲，強調沒使用問題油品，請消費者安心食用。皮膚科醫師鍾佩宜特別彙整了麥當勞、肯德基、漢堡王、拿坡里、三商炸雞、頂呱呱及繼光香香雞等七大業者的最新回應，幽默表示，「被嫌不健康的垃圾食物，這幾天成了最讓人安心的」。

金門擴大查中聯問題油　下架437件產品

金門擴大查中聯問題油　下架437件產品

台南芒果直送美光南市府攜手企業力挺在地農民

台南芒果直送美光南市府攜手企業力挺在地農民

綠黨團：食安在野要閣揆報告合理　但「編劇本要誰下台」非解決之道

綠黨團：食安在野要閣揆報告合理　但「編劇本要誰下台」非解決之道

致癌油風波　國民黨告發石崇良、姜至剛瀆職

致癌油風波　國民黨告發石崇良、姜至剛瀆職

關鍵字：

中聯油品苯駢芘超標南市抽驗

讀者迴響

熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面