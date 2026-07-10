台中「出大太陽」大票一面倒讚沒放假！他喊：譴責台北

▲台中出大太陽。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

颱風一來，放假話題總能引發討論。就有網友表示，發現台中今（10）日上午萬里晴空，不僅無風無雨，還出了大太陽，認為這種天氣沒有放颱風假的必要，直呼「乖乖去上班啦」。貼文曝光後，不少網友也認同，認為依照當下天氣狀況，台中沒有放假是合理決定，還有人笑稱「昨晚靠北沒放的真丟臉」。

原PO在PTT八卦板發文表示，台中一早「萬里晴空、無風無雨」，甚至還出了大太陽，並附上一張藍天照片。他直言，「還想放什麼颱風假」，認為台中天氣良好，沒有停班停課的必要，還提到「台北那種亂放假，還股市少開一天盤才該譴責的好嗎」。

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貼文曝光後，不少網友留言支持，「風和日麗」、「盧神」、「盧媽要變盧媽祖了」、「台中大太陽，昨晚靠北沒放的真丟臉，天氣這麼好放什麼」、「無風無雨放個毛」、「我中部這邊，現在大太陽，快熱死了」、「做對的決策反而被罵真的笑死」。

不過，也有另一派網友認為，不能只看白天天氣，「強颱你在那叫什麼」、「就是宣布放假了才無風無雨，要是沒放假就會風雨交加」、「本來就是晚上到明天才會進入暴風圈」、「如果預測明天清晨風雨達標，今晚開始放也很合理」，認為颱風假仍應依照氣象預報及風雨影響綜合判斷，而非僅以當下是否出太陽作為依據。