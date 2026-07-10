颱風假大太陽民眾嗨衝KTV　蔣萬安籲：把握防颱整備日做好準備

記者陳家祥／台北報導

巴威颱風持續進逼台灣，雖威力下修到中颱等級，但仍預期會為北台灣帶來風雨，全台10日有10縣市放颱風假。台北市長蔣萬安今（10日）上午到災害應變中心聽取整備報告。被媒體問到昨晚一宣布放颱風假，KTV等場所馬上被訂滿，未來是否會呼籲業主自主停業？蔣萬安強調，希望所有市民朋友把握今天的防災整備日，做好各項的防颱工作，因為晚間開始，氣象團隊預測風勢雨勢會增強，而且一直到明天一整天，預期可能造成災情會非常嚴重，不可不慎。

▲蔣萬安主持台北市政府巴威颱風工作會報。（圖／記者徐文彬攝）



蔣萬安說，面對這次25年來暴風圈最大的颱風，市府嚴陣以待、料敵從寬、禦敵從嚴，再加上台北市連日豪大雨造成土壤含水量飽和，也大幅提升山坡地等地方致災風險，所以昨天就宣布今天停止上班上課。

蔣萬安表示，希望所有的市民朋友把握今天防颱整備日，可以好好做各項防颱整備工作，同時也可以做好接下來災後復原的各項計劃。

另外，有媒體報導，台北、桃園、基隆因要連任，昨天就傾向放假？蔣萬安說，第一，25年來暴風圈最大的颱風侵襲台灣，特別對於北部地區可能造成非常嚴重災情，且連日到EOC參與的會議，氣象團隊都預判可能會如同2015年蘇迪勒颱風，甚至像之前的艾利颱風，造成台北市非常嚴重的災情，「所以，身為決策者，我絕對不能輕忽這可能對於市民朋友造成的影響」。

蔣萬安表示，對於接下來台北市面對極端氣候，整體的防災思維也應該做一些調整，「從單純氣象數據的判斷，提升到實質的風險管理」。蔣說，沒辦法阻止颱風來，也沒有辦法預期颱風侵襲台灣不造成災情，所以必須嚴陣以待做好萬全準備，「我們可以做的就是事前的各項整備工作，把風險降低」。

蔣萬安說，也希望提前部署各項災後復原工作，讓整個災後城市很快恢復到正常生活，逐步建構城市的韌性。所以今天接下來，也會把握時間到各地巡查，包括大同、大安、萬華、士林去看各項整備工作，所以我們一樣做最壞打算，做萬全準備。

另外，昨晚間一宣布放颱風假，KTV等場所馬上被訂滿，未來是否會呼籲業主自主停業？蔣萬安強調，希望所有市民朋友把握今天的防災整備日，做好各項的防颱整備工作，不管是對於陽台各項的清潔、整理，或是盆栽等擺放物的收納，或是外牆懸掛物的穩固等。如果需要防水閘門的架設或沙包需求，事先預置等，所以把握這個時間，因為晚間開始，氣象團隊預測風勢雨勢會增強，而且一直到明天一整天，預期可能造成災情會非常嚴重，不可不慎。

蔣萬安呼籲所有市民朋友，一切以確保大家安全為最首要事情，也希望把握這半天時間，在各項整備工作上能做得非常落實跟到位。

至於昨日宣布停班課時，新北市晚了半小時公布，基北北桃四市平台之間的溝通是否有狀況？蔣萬安說，基本上就是照過往慣例，透過四市平台交換意見彼此溝通，所以昨天也針對各縣市聽取中央氣象局相關數據之後，綜整判斷，大家也都宣布今天停止上班上課。