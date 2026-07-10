伊朗已故最高領袖下葬！群眾揮紅旗喊「川普去死」　包圍靈柩痛哭

▲伊朗已故領袖哈米尼的靈柩抵達聖城馬什哈德，將在伊瑪目禮薩聖陵下葬。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）安葬儀式於當地時間10日在該國東北部聖城馬什哈德（Mashhad）舉行，大批民眾湧上街頭送別，為橫跨伊朗與伊拉克、歷時6天的公開悼念活動劃下句點。然而，喪禮期間，美國與伊朗再度爆發軍事衝突，美方持續空襲、伊朗則發動報復攻擊，讓原本為終結戰爭而展開的談判再度蒙上陰影。

根據《BBC》，伊朗官媒《伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）指出，哈米尼長眠於伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza），該處是伊朗最重要的什葉派聖地，不僅擁有全球占地面積最大的清真寺，也是每年吸引數百萬名朝聖者的重要宗教場所。

▼哈米尼喪禮隊伍抵達東北部聖城馬什哈德，當地民眾如喪考妣、痛哭失聲。（圖／路透）

▲伊朗大批哀悼者聚集聖城馬什哈德，他們揮舞象徵復仇的紅旗。（圖／路透）

哈米尼出生於馬什哈德，早年曾在當地宗教學院求學，之後前往庫姆（Qom）深造，1989年在伊朗伊斯蘭共和國創建者何梅尼（Ruhollah Khomeini）逝世後接任最高領袖，執政長達37年。

今年2月28日、美國與以色列聯合空襲伊朗首日，哈米尼慘遭以色列空襲位於首都德黑蘭的住處而身亡，多名家屬也在攻擊中喪生。他的兒子、現任最高領袖穆傑塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）據傳在同場攻擊中重傷，至今未曾公開露面，也沒有任何跡象顯示其現身德黑蘭、庫姆及馬什哈德的系列告別儀式。

▲▼已故伊朗最高領袖哈米尼與其家屬的靈柩運抵聖城馬什哈德，大批哀悼者包圍。（圖／路透）

報導指出，載運哈米尼與多名家屬靈柩的專機，先從伊拉克飛抵馬什哈德。此前，伊拉克納傑夫（Najaf）與卡爾巴拉（Karbala）兩座什葉派聖城也舉行大規模悼念活動。

伊朗國營電視畫面顯示，數以千計身穿黑衣的民眾沿著馬什哈德主要大道步行，揮舞伊朗國旗與象徵復仇的紅旗，部分人士高舉哈米尼肖像，並展示要求美國總統川普與以色列總理納坦雅胡「去死」的標語。

35歲家庭主婦霍達（Hoda）向《法新社》表示，「失去領袖比失去父母還沉重，只有川普與納坦雅胡的死亡才能撫平我們的傷痛。」

入夜後，載有哈米尼靈柩的卡車緩緩穿越人群，最終抵達伊瑪目禮薩聖陵完成安葬。

▲▼伊朗大批哀悼者揮舞象徵復仇的紅旗，同時印有川普肖像，誓言「我們將會殺死川普」。（圖／路透）

伊朗官方希望透過一系列隆重喪禮，展現戰後社會團結與政權穩定。不過，悼念期間，美伊軍事衝突再度升高。伊朗革命衛隊指控美軍夜間轟炸德黑蘭至馬什哈德鐵路沿線兩座橋梁，企圖淡化葬禮影響。

另一方面，川普警告，美軍攻勢「可能變得更加猛烈」。美軍表示，最新空襲旨在削弱伊朗威脅荷莫茲海峽商業航運的能力。伊朗伊斯蘭革命衛隊則宣稱，已對駐科威特、巴林及卡達的美軍設施與基礎建設發動報復攻擊。

▲▼馬什哈德為伊朗境內繼首都德黑蘭以後的第二座大城。（圖／路透）

事實上，美國與伊朗3週前才簽署一份諒解備忘錄（MoU），內容包括停止敵對行動、重新開放荷莫茲海峽，並預留2個月協商核子計畫、美國解除制裁以及永久停火等議題。

卡達日前才表示，雙方在杜哈的間接談判已有進展，原訂待哈米尼喪禮結束後恢復談判，但川普9日坦言，他認為這份諒解備忘錄如今「已經結束」。