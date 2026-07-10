Meta自行研發AI晶片！9月由台積電代工生產　擺脫對輝達過度依賴

▲Meta自行研發的AI晶片，將從9月起委由台積電代工生產。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

社群平台臉書（Facebook）與Instagram的母公司Meta正加速人工智慧（AI）硬體布局！據傳Meta預計最快9月開始量產其自行研發、代號「Iris」的AI晶片，並規劃持續擴充資料中心運算能力，目標今年部署7GW（吉瓦）運算基礎設施，2027年進一步提升至14GW，希望降低對輝達（NVIDIA）等外部晶片供應商的依賴，同時壓低龐大的AI運算成本。

《路透社》取得的一份內部備忘錄指出，Iris是Meta「Meta Training and Inference Accelerators」（MTIA）計畫中的一環，也是該公司規劃四代AI晶片架構的重要產品，主要針對Facebook與Instagram等平台背後的AI模型進行訓練與推論運算，藉由自行研發的晶片提升效能與控制成本。

根據內部備忘錄，Iris完成測試僅花6周，且未發現重大問題，顯示Meta推動多年的自行研發AI晶片計畫已逐漸步上軌道。這項計畫過去推進並不順利，如今測試進展順利，被視為重要里程碑。不過Meta並未回應《路透社》置評請求。

Meta表示，Iris並非完全取代現有GPU，而是搭配大量採購的輝達與超微（AMD）AI晶片共同運作。備忘錄提到，導入最新GPU對Meta這種大型企業而言「一直都是艱鉅工程，也耗費不少時間」，因此發展自家晶片有助於提高自主性。

目前Iris由Meta自行設計，並與博通（Broadcom）合作開發，僅耗費6周便完成測試，由台積電（TSMC）負責製造。

分析認為，自行研發晶片除了有助降低長期AI基礎建設成本，也能減少對輝達、超微等供應商的依賴。

▲Meta計畫在加拿大亞伯達省興建AI資料中心。（圖／路透）

弗雷斯特研究公司（Forrester Research）副總裁兼首席分析師瓜爾提里（Mike Gualtieri）認為，大型雲端業者甚至SpaceX都投入自行研發晶片，唯有如此才能在AI模型使用成本維持競爭力，「如果晶片仍依賴其他公司，就無法成為AI霸主。」

Meta今年3月已正式公開Iris等4款AI處理器，並規劃至2027年前約每6個月推出一款新晶片，相較於業界通常每年甚至更久才更新一次產品，速度明顯加快。

除了晶片開發，Meta也同步擴建AI基礎設施。備忘錄顯示，公司今年目標部署7GW運算能力，上半年已新增1GW，預計年底前再增加5.5GW；2027年則將總運算能力提升至14GW，相當於再次翻倍。資料顯示，1GW電力約可供80萬戶家庭使用。

▲Meta計畫擺脫對於輝達晶片的過度依賴。（圖／VCG）

為支撐AI發展，Meta預估今年AI基礎建設支出最高可達1450億美元，約占科技巨頭今年AI總投資規模逾7000億美元的重要比重。Meta也已與三星電子簽署記憶體晶片長期供貨協議，並與Sandisk以及住友電工分別簽訂快閃儲存與光纖設備供應合約，以確保資料中心擴建所需零組件。

報導指出，隨著全球科技公司持續擴建AI資料中心，記憶體、AI晶片等零組件需求急速攀升，供應吃緊也推升價格。摩根士丹利分析師甚至形容，「晶片通膨」（chipflation）已逐漸成為值得關注的總體經濟議題。