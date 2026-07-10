懷疑被偷20萬！闖民宅開山刀狂砍「全屋都是血」　脾臟破裂切除

▲警方循線追查，在屏東恆春拘提3名犯嫌到案，並查扣相關證物。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林一名吳姓男子今年3月深夜在住家遭3名男子闖入圍毆，頭部、四肢及背部遭利器及鈍器猛攻，造成脾臟破裂、創傷性休克等重傷，經送醫緊急切除脾臟才撿回一命。雲林地檢署偵查終結，依重傷害、侵入住居等罪起訴3人，並建請法院對主嫌林姓男子判處9年有期徒刑，其餘兩名共犯各判7年6月。

檢方調查，26歲林姓男子懷疑吳姓男子偷走自己20餘萬元現金及其他財物，卻未循合法管道處理，反而找來31歲溫姓男子及21歲朱姓男子助陣，3人於3月17日下午自新竹縣駕車南下雲林東勢鄉尋人，還預先準備開山刀、鐵製拔釘器及金屬球棒等兇器。

當晚10時許，3人循線找到吳男住處後，直接闖入住宅。檢方指出，林男持開山刀朝被害人揮砍，朱男手持鐵製拔釘器攻擊，溫男則揮舞金屬球棒，3人分別朝被害人頭部、四肢及背部猛力毆打，屋內頓時血跡斑斑，吳男當場失去反抗能力。

吳男送醫後診斷發現，不僅頭皮及全身多處撕裂傷，還有左肺挫傷、脾臟破裂併創傷性休克等嚴重傷勢，其中脾臟因破裂嚴重，經手術全數切除，屬《刑法》認定的重大不治重傷害，往後免疫功能也將受到永久影響。更令人髮指的是，3人行兇後並未協助將被害人送醫，而是立即駕車逃離現場，途中還將犯案使用的開山刀、球棒等兇器丟棄，企圖湮滅證據。直到被害人家屬返家發現後報警，才讓案情曝光。

▲警方趁犯閒還在熟睡中，攻進汽車旅館逮人。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮雲林台西警分局成立專案小組，透過調閱監視器、分析逃逸路線及追查涉案人員動向，案發兩天後陸續在屏東恆春鎮一處汽車旅館等地拘提林男等3人到案。警方搜索汽車旅館時，又在林男持有物品中查獲2包第三級毒品愷他命，純質淨重5.3595公克，已達《毒品危害防制條例》加重處罰門檻，因此林男另涉持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪嫌，一併提起公訴。

檢方認為，3名被告僅因財物糾紛，即預先準備兇器，跨縣市尋人報復，深夜侵入住宅後持械攻擊，並非臨時衝突，而是經過策畫的暴力犯罪。尤其被害人因此受有重大不治重傷害，對身體及生活造成難以回復的影響，犯後又棄置兇器、逃離現場，毫無悔意。

檢方指出，林男除是整起案件糾紛起因者，也是號召同夥、準備犯案工具的主導者，犯罪情節最重，且另涉毒品案件，法治觀念薄弱，因此具體向法院求處有期徒刑9年；朱、溫兩人則各求處7年6月有期徒刑，以彰顯法律對暴力私力救濟行為的嚴正態度。

▲檢方認定3人有備而來、犯後棄置凶器滅證，主嫌另被查獲持有愷他命，建請法院從重量刑。（圖／記者游瓊華翻攝）