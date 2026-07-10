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賴清德讚4縣市積極防災　下3指示：地方有任何需求就通知中央

▲▼賴清德總統主持中央災害應變中心會議。（圖／翻攝直播）

▲賴清德總統主持中央災害應變中心會議。（圖／翻攝直播）

記者杜冠霖／台北報導

巴威陸上颱風警報今（10日）晨已發布，總統賴清德、行政院長卓榮泰今視導巴威颱風中央災害應變中心。賴清德也提出3點指示，包含加強中央政府跟地方政府的合作；各種高風險區域的準備工作，包含撤離、預防性撤離等要確實執行；特別感謝國軍，全力投入幫助中央地方解決問題，將傷害降到最低。賴也強調，地方政府如果有任何的需求，就通知中央；也請中央各單位，盡可能幫助地方政府解決問題。

賴清德今到災害應變中心聽取各部會機關報告，也與苗栗縣、新竹縣、新北市、桃園市四個縣市指揮中心視訊，了解各縣市需求。

賴清德表示，感謝劉世芳部長跟災害應變中心各位同仁。為了面對今年第一次進到台灣本土的巴威颱風，大家都有及早開設、及早準備。從剛剛的簡報當中，各部會都已經做好準備工作，特別是經濟部所屬的水、電，還有交通部所屬的交通設施，以及國防部都已經做好準備。希望大家繼續加強。

賴清德指出，第二、也感謝卓榮泰部長，啊！卓榮泰院長，也特別要感謝卓榮泰院長。因為這次的巴威颱風來勢洶洶，所以行政院也提前開設、提前進行災害防救的模式。不僅僅昨天先到氣象署去了解颱風動態，也來到中央應變中心視導，並且也到地方去，看各縣市政府準備的狀況。

賴清德表示，昨天，他也特別到第三作戰區蘭陽作戰指揮部，了解國軍在應變這次颱風的準備情況。也可以清楚跟各位說明，國軍已經做好準備。剛剛國軍派駐在災害應變中心的人員簡報，也可以看得出來，總共兩萬多兵力，還有機具、設備、車輛都已經準備好。有些淹水的潛勢地區，國防部也已經預防性地進駐，就是要跟中央、地方都站在一起，來解決事情。

賴清德也提出3點指示，第一、要加強中央政府跟地方政府的合作，來面對這次颱風。各部會已經做好準備，剛剛看四個縣市的報告，他們也積極投入做了準備工作。希望其他縣市也如此，特別這次在北部地區，日雨量可能高達600到900毫米。特別是在山區，這部分要特別留意。希望地方政府如果有任何的需求，就通知中央；也請中央各單位，要盡可能幫助地方政府解決各項的問題。

第二，賴清德表示，卓榮泰院長也已經指示，各種高風險區域的準備工作，包括馬太鞍溪堰塞湖，或是萬里溪堰塞湖，應該撤離、預防性撤離的工作，卓榮泰院長都已經有指示。希望各部會、各縣市能夠確實執行。

賴清德強調，第三、要特別感謝國軍。從上次馬太鞍溪堰塞湖事件來看，固然最大的力量來自民力，也就是數十萬的「鏟子超人」投入救災工作，除此之外，國軍是非常重要的力量。在這次的災害防救工作上，希望國軍能夠全力投入，幫助中央、地方政府解決各項問題，與民眾站在一起，將傷害降到最低。
 

本文作者

杜冠霖

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