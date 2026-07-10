13歲少女5天遭30多男性侵蹂躪　當局拆3涉案旅館

▲13歲少女在5天內遭超過30名男子輪番性侵蹂躪。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印度拉賈斯坦邦一名13歲少女遭販賣逼迫賣淫，在5天內遭超過30名男子輪番性侵蹂躪，地點遍及多間旅館。當地警方與行政部門接獲通報之後採取嚴厲措施，出動大型液壓機與推土機，直接把涉案的3間旅館強行拆除，對犯罪份子宣戰。

13歲少女遭逼賣淫 母下班找不到人

印度時報報導，這起悲劇發生在6月，一名母親向警方報案稱女兒失蹤，事發當天這名母親下班回家之後發現女兒不在家，四處尋找、也問了親戚，但都找不到女兒，且女兒也沒有手機。警方後來突襲Joy Inn旅館，這才把這名13歲少女救出。

受害少女在接受心理輔導時透露，她是被一名人力車夫轉賣給旅館經營者。據信她在多間旅館內遭到反覆侵犯，在5天內遭超過30名男子輪番性侵，且每當因多次遭受性侵感到疼痛時，她就會被強迫灌酒。

政府出動怪手 涉案旅館全拆了

針對此案，當地警方與行政部門採取嚴厲措施，動用機具拆除涉案的Joy Inn與Sapphire等3間旅館，並逮捕10多名嫌犯，包括旅館老闆與經理等人。警方已經表示調查仍在進行中，任何被認定有罪者都將受到嚴厲法律制裁。

當地官員也提到，將定期檢查從事非法活動的旅館、民宿等場所。若查獲違規或涉及非法活動的場所，一律將依法查封並嚴懲。