伊朗暗殺計畫曝光！　以色列示警「川普是頭號目標」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗兩國緊張局勢再度升級。兩名知情人士透露，以色列於本週向美國分享最新情報，指稱伊朗近期制定了一項暗殺美國總統川普（Donald Trump）的新計畫。

以色列示警具體陰謀 美尚未獨立核實

根據CNN報導，美國在過去幾週內持續收到關於暗殺川普潛在計畫的情報，但本次來自以色列的警告不僅是最新消息，更涉及具體的陰謀細節。這項消息最初由《華爾街日報》披露，不過知情人士指出，美國尚未自行核實這項情報，具體陰謀細節也仍不明朗。

美國政府長期以來皆有警告，指出伊朗可能會試圖暗殺川普，藉此報復川普在2020年下令以無人機空襲擊斃伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。就在上個週末，大批伊朗民眾在戰爭初期遇害的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）葬禮上，高喊著要川普死。

川普自認頭號目標：必須及早切除毒瘤

針對以色列的情報警告，白宮在回應時提到了川普近期的發言。川普在8日向記者表示，「他們想除掉美國領袖——也就是我。我在各式各樣的名單上。我今天早上看到，我竟然在他們每一份名單上。到目前為止，我想我的運氣還算不錯，但這種好運或許不會持續太久。」

川普更直言批評，「這些人是邪惡、病態的傢伙。我們必須根除這個毒瘤。你知道該怎麼做嗎？你必須及早切除毒瘤。這就是我的感覺。」

他隨後也表示，最近得知有一份新名單將他列為伊朗的頭號暗殺目標，但目前尚無法確定他所指的，是否就是以色列提供的最新情報。

美情報圈抱持懷疑 憂以國藉此影響決策

熟悉美國最新情報的消息人士表示，美國情報機構一直擔憂伊朗會鎖定多名現任與前任高階官員，目前也正在追蹤幾個曾討論發動攻擊但尚未行動的對象。

然而，其他美國官員及情報圈內部分人士對以色列的報告始終抱持懷疑態度，認為這可能是以色列為了左右川普的決策，促使他加強對伊朗的軍事行動所做的廣泛努力之一。

事實上，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對川普與伊朗的外交斡旋一直抱有深深的質疑，雙方也曾因以色列在黎巴嫩的軍事行動發生衝突，讓談判更加複雜。兩人已於9日通話，納坦雅胡也預計很快將造訪華盛頓與川普會談。