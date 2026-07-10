31歲護理師「遭夜店男勒死」　棄屍樹林餵野豬！母痛訴：面目全非

▲ 米哈爾斯基出國度假不幸遇害。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

匈牙利2024年發生一起命案，一名愛爾蘭男子在夜店結識一名美國護理師，發生性關係過程中將她殺害並棄屍樹林，布達佩斯首都地區法院8日宣判14年有期徒刑，引發外界質疑輕判，死者家屬更痛斥判決不公。

根據《每日郵報》，31歲死者米哈爾斯基（Mackenzie Elizabeth Michalski）來自美國奧勒岡州波特蘭市，職業為護理師，2024年11月赴匈牙利度假，在布達佩斯一間夜店認識化名LTM的愛爾蘭男子，案發時37歲。

LTM邀請米哈爾斯基到他的住處後兩人發生關係，未料他以繩子捆綁、毆打後活活勒死米哈爾斯基，犯案後先是將屍體藏進衣櫃，接著購買新行李箱，駕車近150公里後棄屍於巴拉頓湖附近的樹林中，企圖讓野豬啃食屍體湮滅證據。

警方調查發現，LTM曾上網搜尋「豬真的會吃屍體嗎」、「野豬出沒地點」、「布達佩斯警方有多可靠」及「屍體腐爛氣味」等關鍵字，手機裡還留有死者被捆綁的影片，以及一支「隱藏式錄影筆」，存有他搭訕多名女性的畫面。

由於米哈爾斯基遲遲未辦理退房也未搭機返美，友人於2024年11月5日報案。警方循監視器畫面鎖定LTM，於案發2天後將他逮捕，並由他帶警方尋獲遺體。驗屍報告顯示，她遭兇手持續勒頸2至3分鐘，頭部也有鈍器重擊造成的傷害。

母親吉兒（Jill）出庭時痛訴，米哈爾斯基面容已難以辨認，「我們失去了唯一的女兒」，請求法院給予法律允許的最嚴厲懲罰。LTM則辯稱，是因米哈爾斯基主動要求粗暴性行為才釀成意外，但法院認定他抱有殺意，宣判14年有期徒刑且不得假釋，服刑期滿後預計於2038年被遣返愛爾蘭，其辯護律師已提出上訴。