快更新！發票APP改版上線　獎金自動匯款、消費分析一次到位

▲財政部推出全新改版的「統一發票兌獎APP」，新增獎金自動匯款、減碳存摺等新功能。（圖／翻攝自南投縣政府稅務局）

記者葉品辰／南投報導

為提供民眾更便利、安全的雲端發票服務，財政部於1日推出全新改版的「統一發票兌獎APP」，全面優化操作介面，並新增中獎獎金自動匯款、生物辨識登入、中獎提醒、消費分析及減碳存摺等多項實用功能，讓管理發票、兌領獎金更加快速便利。

南投縣政府稅務局表示，本次改版最大亮點之一為新增「中獎獎金自動匯款」設定服務，只要事先完成手機條碼歸戶及指定金融帳戶設定，符合條件的雲端發票中獎後，獎金即可於領獎期間自動匯入指定帳戶，不僅省去手動領獎麻煩、節省時間，更可免除部分領獎程序所衍生的4‰印花稅，讓領獎更加輕鬆便利。

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此外，首頁版面整合發票存摺、掃描發票、我要領獎及功能總覽，操作更加直覺流暢。同時新增領獎通知功能，可避免民眾因忙碌而錯失領獎期限；登入方式則支援指紋、Face ID等生物辨識及圖形解鎖，提升登入速度及兼顧帳號安全性。

除了兌獎功能外，本次更新更加入「消費分析」及「減碳存摺」兩項新服務。消費分析可依近六個月消費資料，統整個人支出趨勢及常消費店家，協助民眾掌握消費習慣；減碳存摺則將使用雲端發票所減少的紙張及碳排放量，以數據方式呈現，讓民眾在享受數位便利的同時，也能共同響應節能減碳與環境永續。

稅務局提醒，尚未更新APP的民眾，可至Google Play或App Store下載最新版本，更新後即可體驗全新功能。若尚未申請手機條碼或完成載具歸戶，也可透過APP快速申辦，將信用卡、電子票證及各式會員載具集中管理，享有自動對獎、雲端發票專屬獎及線上兌獎等便利服務，享受智慧生活同時為節能減碳盡一份心力。