快訊／恐嚇討債沒在怕！網紅鍾小鍾、承信會大哥羈押禁見

▲討債網紅鍾小鍾（左1）被裁准羈押禁見。（圖／中壢警分局提供）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園地檢署重大專組展開掃黑行動，以涉嫌組織犯罪、恐嚇取財等多項罪名，逮捕拍影片討債、有竹聯幫信堂承信會背景的鍾小鍾、承信會大哥邱垂良等12人到案，其中還包括網紅蹦闆（呂育銓），引發熱論。3人移送地檢署複訊後，檢方諭令蹦闆70萬交保，鍾男、邱男聲押。今（10日）桃園地院裁准2人羈押禁見。

全案源自於桃園中壢一名經營章魚燒攤的婦人，因兒子欠下200萬債務卻搞消失，討債網紅「鍾小鍾」等人找上門討債，警員獲報到場卻反教訓老闆娘「不會教小孩」，荒唐發言在網路上引爆怒火，甚至有網友爆料「鍾小鍾」的大哥就是蹦闆。

針對指控，蹦闆多次開直播強調自己不是黑道，做的是「正當生意」，事實上根據警方列管的全國幫派不良組合名單中，蹦闆確實也不是幫派列管人口，但「鍾小鍾」則是被列為竹聯幫承信會成員，不過蹦闆與竹聯信堂人物交好是事實，過往暴力聚眾鬥毆紀錄中都有承信會小弟到場助拳，不排除有資金資助或業務往來的可能性。

桃園地檢署重大專組檢察官方勝詮指揮內政部警政署刑事警察局、臺北市政府警察局刑事警察大隊、南港分局、中山分局、大同分局、新北市政府警察局海山分局、桃園市政府警察局刑事警察大隊、中壢分局及大園分局等單位，以涉嫌組織犯罪、強盜、恐嚇取財等多項罪名，至桃園、中壢地區拘提12人到案，並搜索住處與工作場所共25處。

9日下午蹦闆、邱男、鍾男等人先後移送桃園地檢署複訊，訊後檢方諭令蹦闆70萬交保，向法院聲押邱男、鐘男，蹦闆交保後在友人陪同下快步上車，沉默不語，返家隨即透過社群發文「目前已交保，感謝各位親朋好友關心，基於調查不公開，我就不多做說明，希望各位相信我。」

▲蹦闆9日晚間70萬交保。（圖／突發中心翻攝）