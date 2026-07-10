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巴威明白天風雨最猛！網狂回報「大太陽、無風雨」：放個鬼颱風假

▲▼巴威颱風。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者劉維榛／綜合報導

北部放颱風假！《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，暴風圈預計今天深夜至明天凌晨接觸台灣陸地，明天白天將是風雨最劇烈時刻，強風及短延時豪雨恐接連報到。貼文曝光後，有網友憂心直呼「天佑台灣」；但也有人回報台北、板橋及台中仍是大太陽、悶熱無風，忍不住質疑「今天放個鬼颱風假」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，目前氣象署已同步發布海上與陸上颱風警報，代表颱風已逐步逼近台灣，依照最新預測路徑，暴風圈將在今天深夜至明天凌晨左右接觸台灣陸地，屆時風雨將由北到南逐漸增強，各地天氣也會快速轉趨不穩定。

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粉專表示，當暴風圈接觸陸地後，將持續籠罩台灣大部分區域，明天白天將是此次颱風影響最劇烈的時刻，不僅風勢明顯增強，雨勢也會持續擴大，各地都有可能出現強陣風與短延時強降雨，民眾外出務必提高警覺，並避免前往山區、海邊及其他危險地區。

至於後續發展，《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，預估明天入夜後，隨著颱風持續北上，暴風圈將逐步離開台灣，風雨影響也會慢慢減弱並告一段落。不過粉專仍提醒，颱風影響期間累積雨量依舊相當可觀，即使局部風雨暫時趨緩，也不可掉以輕心，應持續留意最新天氣資訊及官方警報。

專家曝「明天白天風雨最劇烈時刻」！網驚呼白放了：現在超熱

貼文曝光後，網友紛紛留言，「這雨量真的會咕嚕咕嚕」、「禮拜六準備接招」、「希望風雨與災害降至最低」、「天佑台灣」。不過也有不少民眾回報今天仍相當炎熱，「現在好熱」、「板橋大太陽又悶熱」、「目前台中無風無雨，太陽超大」、「台北還出大太陽，冷氣要開到26度」，也有人質疑「是不是雷聲大、雨點小」、「今天放個鬼颱風假」，相關討論持續延燒。

巴威強陣風上看11級　周六晚才會緩和

氣象署預報科長林伯東表示，巴威目前距離台灣還有700公里，預計持續朝西北往台灣接近，明天清晨中心距離台北僅300公里，陸地威脅也會逐漸增加。

林伯東指出，巴威昨天受到風切及乾空氣影響，略為減弱，但其中心附近對流目前又有建立趨勢，且附近海氣條件有利於發展，預估短時間內還是會維持強度或稍微增強，接近台灣過程中，受地形影響才會再減弱。

林伯東表示，昨天巴威路徑預估會比較接近台灣陸地，但過去一段時間各模式看起來都有北調，由於暴風半徑相當大，雲系範圍也廣，對台灣影響還是很劇烈。他也說，雖然目前風雨還不明顯，但隨著颱風接近，今天各地影響都會增加。

林伯東指出，隨著颱風逐漸接近東半部，北部及西半部近海已有間歇性降雨，今天白天各地雨勢逐漸增加，北部、宜蘭地區及中南部山區有間歇性大雨。今晚至明天白天雨勢最明顯，北部地區、宜蘭及中部山區有局部豪雨等級以上降雨，其他地區也有間歇性豪大雨，預計要周六晚間才會緩和。

風力方面，他表示，北部今天晚間至明天晚間有9至11級強陣風，其他地區也有8至9級強陣風。

25年最強暴風圈來襲！蔣萬安喊話：把握今天防颱整備日

事實上，台北市長蔣萬安強調，面對這次25年來暴風圈最大的颱風，市府嚴陣以待、料敵從寬、禦敵從嚴，再加上台北市連日豪大雨造成土壤含水量飽和，也大幅提升山坡地等地方致災風險，所以昨天就宣布今天停止上班上課。

蔣萬安表示，希望所有的市民朋友把握今天防颱整備日，可以好好做各項防颱整備工作，同時也可以做好接下來災後復原的各項計劃。

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