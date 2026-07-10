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4天狂轟25艘！烏軍無人機「斷普丁命脈」　衛星照曝俄船集體南逃

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 烏軍公布打擊俄艦畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭無人機部隊近日對亞速海展開大規模攻勢，過去4天內至少25艘俄羅斯船艦在亞速海被擊中起火，矛頭直指克里米亞海上燃料補給命脈，使俄方後勤體系面臨前所未有的壓力。

4天狂轟25艦　烏軍鎖定影子艦隊

BBC報導，這波攻擊集中於6日至9日之間，目標多為俄羅斯「影子艦隊」商業油輪。烏軍聲稱共有36艘船被擊中，但因部分船艦可能多次遇襲，且並非所有攻擊事件均獲獨立核實，確切數字尚不清楚。

代號「馬扎爾」（Magyar）的烏克蘭無人機部隊指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）指出，被擊中的油輪包括Venera-3、Sanar-1、Sanar-17、Klimena、Thetis、Alexey Savrasov及Penelopa號，另有一艘名為SKS One的客運渡輪及一艘散裝貨輪在刻赤港遇襲。他提到，本周稍早被擊中的2艘油輪各載有約7000噸燃料，正從塔甘羅格地區（Taganrog）運往克里米亞。

衛星直擊海上狂燒　俄艦集體南逃

攝於8日的衛星影像顯示，距克里米亞海岸約4.2公里處一艘船艦冒出大量濃煙；根據美國太空總署（NASA）火點資料，此處火勢自6日便持續燃燒，很可能是烏軍無人機首批打擊行動所致。同一張衛星圖還可看見約20艘船艦離開該區域，往南朝黑海方向撤離。

俄羅斯羅斯托夫州州長斯柳薩爾（Yuri Slyusar）證實，8日有2艘空載油輪在塔甘羅格灣遭到攻擊，截至9日仍持續燃燒。此外，烏克蘭總參謀部8日還公布一段海上無人機突襲受制裁油輪Blue號的畫面，事發地點據信位於黑海度假城市雅爾達（Yalta）附近。

油輪變靶場　俄網批黑海艦隊龜縮

支持戰爭的俄國Telegram頻道「軍事線報員」（Military Informant）批評油輪航行時毫無防護，淪為烏克蘭無人機操作員靶場；「漁夫」（Rybar）頻道作者茲溫丘克（Mikhail Zvinchuk）則直指黑海艦隊已「龜縮在新羅西斯克港（Novorossiysk）內自保」，完全無力護航。

這場海上攻勢是烏克蘭所謂「後勤封鎖」行動的最新階段，目的在於全面切斷克里米亞對外補給。烏軍先前已多次打擊俄方通往克里米亞的陸上走廊，BBC核實的衛星圖像也證實，自刻赤港上月遭到攻擊後，該區域停泊的油輪數量明顯減少。

▲▼ 美國總統川普8日出席在土耳其安卡拉舉行的北約峰會，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

▲ 川普與澤倫斯基在北約峰會場邊會談。（圖／路透）

普丁承諾跳票？　俄9成地區油荒

燃料危機不斷加劇之下，這波行動帶來沉重打擊。俄國總統普丁6月底曾估計，克里米亞每月燃料需求約7萬噸，並承諾透過陸海兩路確保供應。但如今不僅海路告急，俄國境內已有逾90%地區出現燃料短缺或實施配給，柴油更是全面禁止出口，大城市加油站外大排長龍。

對於烏克蘭的無人機戰略，美國總統川普7日在安卡拉北約峰會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基會面時表示，此舉固然是一種升級，「但也是一種可能有助促成終局的升級」；澤連斯基則強調，打擊俄國煉油設施與油庫是對俄方攻擊的正當回應，俄國人民必須「體認到正是他們的國家在發動這場戰爭。」

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