離譜保母！　2歲女童「困高溫車上3.5小時」活活熱死

▲ 親屬為洛佩茲發起募款，盼能盡快處理布蘭妮妮可後事 。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州再傳悲劇，女童布蘭妮妮可（Brittany Nicole）5月才剛過完2歲生日，近日卻遭保母獨留在高溫車內長達約3.5小時，送醫後不治身亡。

根據《紐約郵報》，女童母親洛佩茲（Cristina Lopez）5日因工作外出，將女兒託付給一名保母並支付薪酬，未料保母將女童交給自己患有失智症的年邁父親照顧。

老翁疑似因認知障礙，竟將女童遺忘在一輛廂型車後座，從上午9點半至下午1時，整整3.5小時沒人發現，當地警方約於下午1時35分接獲通報，女童隨後被送往附近醫院，最終宣告不治，確切死因須待法醫完成驗屍。

當天哈倫代爾海灘市（Hallandale Beach）氣溫高達攝氏約33度（華氏92度），而美國國家氣象局數據顯示，兒童在高溫密閉車廂內短短10分鐘就可能致命。

洛佩茲失去唯一一個孩子，7日卻得知警方不會對保母或其父親提出指控，原因是老翁患有精神疾病，且她與保母之間並無正式合約，心碎之餘強調，「我只想為孩子討回公道。」

布勞沃德郡（Broward County）檢察官辦公室對此表示，目前仍在審查此案，以評估是否提出刑事指控，並等待法醫完整報告。

哈蘭岱爾比奇警察局長米歇爾（Michel Michel）則呼籲所有照顧者養成一個習慣，「每次離開車輛前務必檢查後座，多花一秒鐘或許就能避免另一個家庭承受這樣難以想像的傷痛。」