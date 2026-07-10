交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

▲桃機明天國籍航班全數取消。（示意圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

巴威颱風即將影響台灣，海陸空交通受到影響。《ETtoday新聞雲》整理各地交通最新異動情況，幫助讀者掌握最新資訊。

海運

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（一）受巴威颱風影響，今日（7月10日） 共有14航線，計114航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航（2航次）。

2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次） 。

4.金門-石井：全部停航（4航次）。

5.金門-五通：全部停航（24航次）。

6.富岡-綠島：全部停航（10航次）。

7.綠島-成功：全部停航（2航次）。

8.富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）。

9.蘭嶼-綠島：全部停航（1航次）。

10.後壁湖-蘭嶼：全部停航（4航次）。

11.高雄-馬公：全部停航（1航次）。

12.布袋-馬公：全部停航（2航次）。

13.東港-小琉球：全部停航（46航次）。

14.鹽埔-小琉球：全部停航（6航次）

（二）預估明日（7月11日）共有13航線，計116航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航（2航次）。

2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次） 。

4.金門-石井：全部停航（4航次）。

5.金門-五通：全部停航（24航次）。

6.富岡-綠島：全部停航（13次）。

7富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）。

8蘭嶼-綠島：全部停航（1航次）。

9後壁湖-蘭嶼：全部停航（4航次）。

10布袋-馬公：全部停航（2航次）。

11台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航（2航次）。

12東港-小琉球：全部停航（46航次）。

13鹽埔-小琉球：全部停航（6航次）。

公路

公路局發布相關道路通阻訊息如下：

一、已實施預警性封閉路段8處，將視風雨狀況開放通行

1.桃園市復興區台7線22K+800~46K+400（羅浮至巴陵路段）。

2.桃園市復興區至宜蘭縣大同鄉台7線47K+100~85K+500 （巴陵至宜蘭百韜橋路段）。

3.新北市三峽區台7乙線1K+000~12K+200（大埔至三民路段）。

4.花蓮縣秀林鄉台8線116K+400~184K+500（關原至太魯閣路段）。

5.花蓮縣鳳林鎮台9線227K+500~229K（萬里溪橋）。

6.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400~11K（地利至合流坪路段）。

7.高雄市桃源區至台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K （梅山口至向陽路段）。

8.南投縣信義鄉台21線110K至145K（草坪頭至塔塔加路段）。

二、預計預警性封閉路段5處，依風雨狀況調整管制時間，並視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間

1.宜蘭縣大同鄉至台中市和平區台7甲線0K~50K（百韜橋至勝光路段），預計於19時只出不進，21時預警性封閉。

2.台中市和平區至南投縣仁愛鄉台8線83K~110K（梨山至大禹嶺路段），預計於22時預警性封閉。

3.新北市烏來區台9甲線14K+500~19K（烏來至孝義路段），預計於21時預警性封閉。

4.宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~17K（蘇澳至東澳路段），預計於20時只出不進，21時預警性封閉。

5.新北市淡水區台61線0K~1K（淡江大橋），預計於20時預警性封閉人行道、自行車道及機車道，23時封閉全橋道路（全面禁止通行）。

淡江大橋位於淡水河口，為維用路人安全，北區養護工程分局預計今日晚間8時預警性封閉人行自行車道及機車道，晚間11時預警性封閉主線及公車道，往來淡水八里間車輛，可改行關渡橋，實際啟動時間將依氣象情資調整。

鐵路

台鐵公司表示，因應巴威颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，7月11日12時前列車行駛概況如下：

一、 西部幹線：

（一） 對號列車：全面停駛。

（二） 非對號列車：基隆=彰化（含海線）停駛，彰化=潮州間正常行駛。

二、東部幹線（樹林=花蓮=台東間）：

（一） 對號列車：全面停駛。

（二）非對號列車：全面停駛。

三、 南迴線（新左營=台東間）：

（一） 對號列車：全面停駛。

（二） 非對號列車：全面停駛。

四、支線：

除沙崙線正常行駛，其餘支線均停駛。

五、觀光列車：藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。

台灣高鐵公司宣布今全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。

明日全天營運班表調整，自上午6時起營運模式說明如下：

1. 取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

2. 同時，台中站將於06：09、06：29及06：49加開北上3班次；於06：20及06：50加開南下2班次，總計共5班，每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

3. 為確保旅客行程順暢，明日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

南下：南港站21：40發車前往左營站；22：40發車前往台中站。

北上：左營站21：40發車前往南港站；22：40發車前往台中站。

阿里山林鐵7月10至12日全線預警性停駛。後續將視天候及路線巡檢狀況，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。

航空

桃園機場公司表示，中華航空與長榮航空10日晚間6時至12日凌晨4時沒有航班起降；星宇航空與台灣虎航也確定11日航班全數取消；機場觀景台則自10日晚間6時起預防性關閉。

中華航空

受巴威颱風影響，華航及華信國際線航班異動資訊如下：

一、7月10日

桃園機場下午起部分出發/抵達航班延後或取消

CI935 / CI936 高雄往返香港、CI177 大阪飛往高雄航班取消

CI103 / CI127 東京成田飛往高雄、CI139 福岡飛往高雄、CI167 大阪飛往高雄、CI840 曼谷飛往高雄航班延後

二、7月11日

桃園、台北松山、台中機場往返航班全數取消

CI757 / CI758 高雄往返新加坡、CI839 / CI840 高雄往返曼谷、CI132 / CI133 高雄往返沖繩航班延後，其他高雄往返航班取消

三、7月12日

CI220 台北松山飛往東京羽田航班取消

CI501 / CI502 桃園往返上海浦東航班取消

長榮航空

長榮航空除了7月10日BR032桃園-紐約、BR036桃園-多倫多、BR004桃園-華盛頓、BR050桃園-達拉斯航班維持正常起降外，其他包括7月10日18:00後至7月11日24:00往返桃園和松山機場航班取消；此外，往返高雄機場7月10日15:00後至7月11日24:00航班都取消。

長榮航空提醒旅客於搭機前留意航班動態，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網或APP查詢。

星宇航空

受巴威颱風影響，星宇航空7月9日至12日航班有異動改時或取消狀況，星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站https://www.starlux-airlines.com/zh-TW/flight-status 或洽客服中心查詢。

台灣虎航

【7月10日】

航班取消如下：

- IT281/IT202/IT203/IT201 台灣往返東京成田

- IT792/IT729/IT230/IT231/IT288/IT289/IT232/IT233 台灣往返沖繩那霸

- IT262/IT263/IT215 台灣往返岡山

- IT270/IT271/IT720/IT721 台灣往返福岡

- IT794/IT795/IT766/IT767 台灣往返熊本

- IT606/IT607/IT662/IT663/IT670/IT633台灣往返韓國

- IT228/IT229 桃園往返新潟

- IT724/IT725 桃園往返米子

- IT736/IT737 桃園往返石垣島

- IT285/IT211/IT213 大阪關西前往台灣

- IT237/IT235 北海道前往台灣

- IT209/IT779 名古屋前往台灣

- IT552 峴港前往桃園

航班提前如下：

- IT212 桃園前往大阪關西

- IT602 桃園前往首爾仁川

- IT778 台中前往名古屋

- IT551 桃園前往峴港

航班延後如下：

- IT752 桃園前往福島

- IT753 福島前往桃園將延誤至7月12日執行

【7月11日】

航班取消如下：

- IT710/IT711/IT212/IT210/IT211/IT284/IT285 台灣往返大阪關西

- IT202/IT203/IT280/IT201/IT200/IT281/IT216/IT217 台灣往返東京

- IT232/IT233/IT288/IT289/IT230/IT231 台灣往返沖繩那霸

- IT606/IT607/IT654/IT655/IT662/IT663/IT632/IT675/IT602/IT603 台灣往返韓國

- IT551/IT586/IT585 台灣往返峴港

- IT234/IT235/IT260 台灣往返札幌新千歲

- IT268/IT206 台灣前往名古屋

- IT736/IT737 桃園往返石垣島

- IT258/IT259 桃園往返花卷

- IT240/IT241 桃園往返福岡

- IT503/IT504 桃園往返普吉島

- IT750/IT751 桃園往返大分

- IT772/IT773 高雄往返仙台

- IT214 桃園前往岡山

航班延後至7月12日如下：

- IT213 大阪關西前往桃園，且航班編號調整為IT2213

- IT269/IT207 名古屋前往台灣

- IT215 岡山前往桃園，且航班編號調整為IT2215

- IT261 札幌新千歲前往高雄

- IT552 峴港前往桃園

- IT250/IT251 桃園往返高知

【7月12日】

航班取消如下：

- IT200/IT280/IT216/IT217 台灣往返東京

- IT284/IT210 台灣前往大阪關西

- IT240/IT241 桃園往返福岡

- IT236 桃園前往函館

- IT234 桃園前往札幌新千歲

航班提前如下：

- IT281 東京成田前往高雄

航班延後如下：

- IT246/IT247 桃園往返佐賀

- IT256/IT257 桃園往返秋田

- IT230/IT231 桃園往返沖繩那霸

- IT212 桃園前往大阪關西

- IT603 首爾仁川前往桃園

- IT252/IT253 桃園往返小松

立榮航空

7月10日松山往返花蓮取消；早上10點後，松山、台中出發往返馬祖航班取消；中午12點後，松山、台中出發往返澎湖、金門航班取消；下午2點後，嘉義、台南、高雄出發往返澎湖、金門航班取消；松山往返花蓮、台東航班全日取消。7月11日，立榮航空國內線航班全日取消。

華信航空

7月10日協助疏運旅客，華信航空上午加開松山-金門航班AE2063/AE2064/AE2065/AE2067共4架次；加開高雄-澎湖航班AE337/338；松山、台中出發午後航班取消；高雄出發下午2時後航班取消；松山、高雄往返南竿全日取消。7月11日國內線航班全日取消。

國泰航空

7月10日：CX402/464/408 香港-台北取消、CX448 香港-高雄取消、CX479/469 台北-香港取消

7月11日：全日香港-台北取消、全日香港-高雄取消、全日台北-香港取消、全日高雄-香港取消、台北-東京成田/大阪/名古屋取消、東京成田/大阪/名古屋-台北取消

7月12日：CX407 台北-香港取消、CX449 高雄-香港取消

新加坡航空

7月10日

* SQ878（新加坡－台北）原訂起飛時間11:45， 提前起飛時間11:00

* SQ879（台北－新加坡） 原訂起飛時間17:45，提前起飛時間17:30

7月11日

* SQ876（新加坡－台北）、 SQ877（台北－新加坡）、SQ878（新加坡－台北）、SQ879（台北－新加坡）取消

中國南方航空

以下航班取消：

7月10日：CZ3016/CZ3015 台北-武漢-台北、CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北

7月11日：CZ3088/CZ3087 台北-深圳-台北、CZ3098/CZ3097 台北-廣州-台北、CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北、CZ3024/CZ3023 台北-鄭州-台北

泰越捷航空

取消7月10日以下航班：VZ568曼谷－桃園、VZ568桃園－沖繩、VZ569沖繩－桃園、VZ569桃園－曼谷