涉助詐團查個資！害早餐店老闆被騙千萬　金山分局所長遭收押

▲新北市警察局金山分局，涉嫌協助詐騙集團查詢個資。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

新北市金山分局所長李語堂，疑似與暴力錢莊勾結，洩漏警政系統查到的民眾個資換取報酬，同時讓錢莊得以「假購車真貸款」、「假賣房真貸款」等手法，詐騙需款孔急的被害人，一名被騙了上千萬元的民眾，因還不出利息，遭錢莊員工上門毆打。台北地檢署指揮新北市警局展開搜索，拘提李語堂與宋姓主嫌等被告到案，稍晚將李聲押禁見，法院（9）日深夜裁定收押禁見。

據了解，這起警紀案件起因於新店區張姓民眾，原本在當地社區經營早餐店，本來就因健康問題困擾，又遇上投資詐騙，導致資金出現缺口，在修車時吐露生活無奈時，被介紹去找宋杰峰商量借貸，宋男一下建議辦理車貸，一下建議把房子拿去抵押借錢，還慫恿張男自己拿錢去放貸賺錢。

本來就缺錢的被害人，抵押車子房子之後沒拿到多少錢，反而被錢莊當肥羊一層一層拔毛，最後欠下一大堆債務，無力償還利息，錢莊卻找上門，對行動不便的被害人施暴，被害人只好報警提告詐欺、傷害等罪。

檢警循線清查發現，這起暴力錢莊討債案的宋姓主嫌，與曾任金山派出所所長李語堂往來密切，懷疑李姓警官私自用警政資訊系統，將多筆民眾個資與車籍資料提供給宋嫌，藉此換取非法報酬，新北市警局自清自檢，報請北檢檢察官李堯樺指揮偵辦，釐清是否有其他民眾遭類似錢莊詐騙。台北地檢署指揮新北市警局展開搜索，拘提李語堂與宋姓主嫌等被告到案，將李聲押禁見，法院深夜裁定收押禁見。

金山分局強調，後續將召開考績委員會進行審議，並依據公務人員考績法相關規定，針對李姓員警違法情節重大、嚴重玷污警譽之行為，處以兩大過免職處分，並陳報上級核定，依法將其斷然淘汰。

金山分局警方強調，本案是金山分局督察室「自檢自清」之案件，警紀是警察的命脈，對於員警違法犯紀案件，向來秉持「嚴查嚴辦」、「不掩飾、不庇縱、不護短」之嚴正態度。不論涉案人員職位高低，凡查獲具體違法事證，定當採取鐵腕手段，嚴懲不貸，以正警風，絕不容許少數害群之馬破壞全體警察同仁平日辛勤建立之廉潔形象。