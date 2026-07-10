　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

涉助詐團查個資！害早餐店老闆被騙千萬　金山分局所長遭收押

▲新北市警察局金山分局李姓警官，涉嫌協助詐騙集團查詢個資，今天遭到拘提。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市警察局金山分局，涉嫌協助詐騙集團查詢個資。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

新北市金山分局所長李語堂，疑似與暴力錢莊勾結，洩漏警政系統查到的民眾個資換取報酬，同時讓錢莊得以「假購車真貸款」、「假賣房真貸款」等手法，詐騙需款孔急的被害人，一名被騙了上千萬元的民眾，因還不出利息，遭錢莊員工上門毆打。台北地檢署指揮新北市警局展開搜索，拘提李語堂與宋姓主嫌等被告到案，稍晚將李聲押禁見，法院（9）日深夜裁定收押禁見。

據了解，這起警紀案件起因於新店區張姓民眾，原本在當地社區經營早餐店，本來就因健康問題困擾，又遇上投資詐騙，導致資金出現缺口，在修車時吐露生活無奈時，被介紹去找宋杰峰商量借貸，宋男一下建議辦理車貸，一下建議把房子拿去抵押借錢，還慫恿張男自己拿錢去放貸賺錢。

本來就缺錢的被害人，抵押車子房子之後沒拿到多少錢，反而被錢莊當肥羊一層一層拔毛，最後欠下一大堆債務，無力償還利息，錢莊卻找上門，對行動不便的被害人施暴，被害人只好報警提告詐欺、傷害等罪。

檢警循線清查發現，這起暴力錢莊討債案的宋姓主嫌，與曾任金山派出所所長李語堂往來密切，懷疑李姓警官私自用警政資訊系統，將多筆民眾個資與車籍資料提供給宋嫌，藉此換取非法報酬，新北市警局自清自檢，報請北檢檢察官李堯樺指揮偵辦，釐清是否有其他民眾遭類似錢莊詐騙。台北地檢署指揮新北市警局展開搜索，拘提李語堂與宋姓主嫌等被告到案，將李聲押禁見，法院深夜裁定收押禁見。

金山分局強調，後續將召開考績委員會進行審議，並依據公務人員考績法相關規定，針對李姓員警違法情節重大、嚴重玷污警譽之行為，處以兩大過免職處分，並陳報上級核定，依法將其斷然淘汰

金山分局警方強調，本案是金山分局督察室「自檢自清」之案件，警紀是警察的命脈，對於員警違法犯紀案件，向來秉持「嚴查嚴辦」、「不掩飾、不庇縱、不護短」之嚴正態度。不論涉案人員職位高低，凡查獲具體違法事證，定當採取鐵腕手段，嚴懲不貸，以正警風，絕不容許少數害群之馬破壞全體警察同仁平日辛勤建立之廉潔形象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」
巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光
巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區
李多慧颱風天買糧食撲空！　回家吃泡麵超後悔
西班牙亞馬爾「絕美女友」曝光！網暴動：怎麼專心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

巴威強襲！台中路樹被吹倒砸2車　41人進山、海邊觀浪被警勸離

彰化139線強風橫掃「大樹突倒下」 駕駛猛轉方向盤　驚險瞬間曝光

囂張恐嚇討債引爆掃黑！鍾小鍾、邱垂良羈押禁見　法官裁定理由曝

快訊／恐嚇討債沒在怕！網紅鍾小鍾、承信會大哥羈押禁見

三重73歲翁轉彎失控！連撞腳踏車、賓士車　再衝向路邊狂掃9機車

北市男個人物品放市高橋下！清潔隊防颱清除...他竟砸毀垃圾車

女騎士闖平交道害區間車急煞　鐵警逕行開罰最高9萬元+吊照1年

偽造3663份罷免提議書　國民黨台南市黨部副主委等11人判刑

幫友顧小孩竟伸狼爪！惡男指侵4歲女童　還在緩刑中重判7年

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

中保科推「中保好通路」攜手二類電信打造智慧社區新商機

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

包裹爆量、電話接不完！「智慧樓管」進社區管理更輕鬆

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

巴威強襲！台中路樹被吹倒砸2車　41人進山、海邊觀浪被警勸離

彰化139線強風橫掃「大樹突倒下」 駕駛猛轉方向盤　驚險瞬間曝光

囂張恐嚇討債引爆掃黑！鍾小鍾、邱垂良羈押禁見　法官裁定理由曝

快訊／恐嚇討債沒在怕！網紅鍾小鍾、承信會大哥羈押禁見

三重73歲翁轉彎失控！連撞腳踏車、賓士車　再衝向路邊狂掃9機車

北市男個人物品放市高橋下！清潔隊防颱清除...他竟砸毀垃圾車

女騎士闖平交道害區間車急煞　鐵警逕行開罰最高9萬元+吊照1年

偽造3663份罷免提議書　國民黨台南市黨部副主委等11人判刑

幫友顧小孩竟伸狼爪！惡男指侵4歲女童　還在緩刑中重判7年

江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光

外媒狠評本屆世界盃最慘10隊　韓國排第4、四冠德國當榜首

巴威襲來明北市狂風暴雨　蔣萬安：防颱進入最關鍵嚴峻階段

晉江製鞋廠大火28死　陸媒：樓頂蓄水池撈出多具遺體

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

社會熱門新聞

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

參加心理共學團出軌！人妻嬌喊：每一下都很有感

快訊／網紅「蹦闆」70萬交保！

獨／27歲男陳屍台中知名摩鐵　「自開一房」離奇亡

不滿傅崐萁說他　沈伯洋求償吞敗

即／台中19歲裝潢工20樓墜7樓...搶救不治

同事性交易　3女員工樓上睡覺也挨罰

台中「18:00才放颱風假」！網友灌爆盧秀燕臉書　市府回應了

男欠稅百萬股票遭扣　抱現金繳清保住台積電

蹦闆傍晚移送桃檢　被拘提後首度曝光

即／台中工地19歲男20樓掉7樓　送醫搶救

運將載醉女偷拍性侵　二審認犯2罪改判4年

母疑載「女兒屍體」求神救人　高大成曝2大關鍵

返鄉尋老家已拆　64歲男路旁痛哭

更多熱門

相關新聞

刑大前隊長當地下匯兌軍師　遭判10年6月

刑大前隊長當地下匯兌軍師　遭判10年6月

曾任北市刑大偵二隊隊長、後轉任宜蘭羅東分局偵查隊長的警官陳建志，涉接受地下匯兌業者招待飲宴、收受燕窩禮盒，並洩漏檢警掃蕩時間協助業者轉移據點，檢方依《貪污治罪條例》等罪起訴。士林地院今（29）日偵結，依違反貪污治罪條例判陳建志有期徒刑10年6月。

急需貸款險落陷阱　內埔警及時攔阻個資遭盜用

急需貸款險落陷阱　內埔警及時攔阻個資遭盜用

機車搭載兒童四字訣　金山警加強宣導

機車搭載兒童四字訣　金山警加強宣導

關鍵字：

警官涉案暴力錢莊詐騙個資新北金山假貸款詐騙

讀者迴響

熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面