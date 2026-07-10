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彰化芬園淪「毒蛇墳場」！雨傘節、眼鏡蛇遭路殺輾成肉泥

▲彰化芬園鄉堤岸道路驚見雨傘節遭輾成肉泥。（圖／生態攝影家米諾斯提供）

▲彰化芬園鄉堤岸道路驚見雨傘節遭輾成肉泥。（圖／生態攝影師米諾斯提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

隨著夏季高溫持續，蛇類活動益發頻繁。彰化縣芬園鄉貓羅溪沿岸的堤防與自行車道，近期傳出多起毒蛇遭車輛輾斃的事件。民眾接連目擊名列台灣六大毒蛇的眼鏡蛇與雨傘節橫越馬路時遭「路殺」身亡，蛇身被輾成肉泥，場面駭人。

生態攝影師米諾斯指出，他近日前往貓羅溪畔進行生態記錄時，多次接獲釣客示警，表示舊社村與竹林村之間的堤防自行車道，近來頻繁可見雨傘節及眼鏡蛇的蹤跡。他實地勘查後，確實目睹多條雨傘節在車道上爬行，體長動輒超過一公尺，場面令人震懾。

▲彰化芬園鄉堤岸道路驚見雨傘節遭輾成肉泥。（圖／生態攝影家米諾斯提供）

▲彰化芬園鄉堤岸道路驚見雨傘節遭輾成肉泥。

更驚人的是，在同一路段上，米諾斯也曾發現一條體長逾1.5公尺的雨傘節及一條約1公尺長的眼鏡蛇慘遭車輛輾斃，與去年發生路殺事件的地點高度重疊，該路段儼然成為「毒蛇墳場」。

台灣六大毒蛇包括雨傘節、赤尾青竹絲、眼鏡蛇、鎖鏈蛇、龜殼花及百步蛇，主要分布於低海拔人口稠密區，與民眾生活空間高度重疊。芬園鄉貓羅溪畔兩側多為樹林與草叢，利於蛇類棲息。米諾斯研判，由於近日天氣炎熱，蛇類為覓食或降溫頻繁出沒，加上夜間或清晨光線昏暗，爬行動物容易在穿越道路時遭車輛輾壓。然而，該路段平日與假日皆有大量長輩與孩童從事騎車、健行等活動，毒蛇頻繁現蹤，對民眾安全構成潛在威脅。

▲彰化芬園鄉堤岸道路驚見雨傘節遭輾成肉泥。（圖／生態攝影家米諾斯提供）

▲眼鏡蛇遭輾。

針對毒蛇出沒問題，衛生福利部疾病管制署曾呼籲，民眾若遭毒蛇咬傷，務必保持鎮定，並謹記「五要五不」原則：要視為毒蛇咬傷處理、要記住毒蛇外觀特徵、要脫除飾品避免肢體腫脹、要包紮傷口上緣減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫；同時「五不」則為不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫。

▲彰化芬園鄉堤岸道路驚見雨傘節遭輾成肉泥。（圖／生態攝影家米諾斯提供）

▲▼彰化芬園鄉堤岸道路經常有雨傘節及眼鏡蛇出沒。

▲彰化芬園鄉堤岸道路驚見雨傘節遭輾成肉泥。（圖／生態攝影家米諾斯提供）

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