AI新霸主！美銀：「台灣不可取代」近期最吃香　南韓全方位領跑

▲ 台積電目前為輝達、超微和蘋果等科技巨擘生產最先進的晶片。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球AI競賽版圖正悄悄改寫，美國銀行（BofA）最新研究報告中點名，除美中兩強持續主導AI話語權，多個新興市場正蓄勢待發，其中台灣在近期基礎建設布局中地位舉足輕重，南韓則被評為橫跨短期與長期皆具優勢的全能型AI贏家。

美銀經濟學家杜安（Mai Doan）領銜的研究團隊8日發布報告指出，未來1至3年內，在AI建設供應鏈中占據重要地位的國家受益最大；但從3至10年以上的中長期來看，則是能夠成功應用AI提升生產力的經濟體將獲得經濟優勢。

南韓全能領跑 台灣半導體角色無可取代

上述2項指標都表現優異的市場中，南韓處於領先地位，報告中強調南韓KOSPI指數半導體比重高、AI應用腳步快速、全面政策支持及生產力提升可能性。

台灣則因半導體產業的不可替代性，在近期AI基礎建設階段扮演關鍵角色；澳洲的再生能源優勢有利資料中心發展；日本則深度整合於供應鏈體系之中。但美銀提醒，台澳日共同課題是如何將早期優勢轉化為更廣泛的生產力躍升。

阿聯AI採用率全球冠軍 美國排名意外落後

阿聯憑藉豐沛能源、AI應用高度普及及國家主導政策，競爭力表現亮眼。數據顯示，阿聯勞動適齡人口AI使用率高達70%，高居全球之冠，新加坡以63%緊追在後；相較之下，在AI投資領域稱霸全球的美國AI採用率卻不及1/3，排名僅第21。

中長期潛力股曝光 印度已是最大LLM市場

中長期潛力股方面，美銀將加拿大、德國、愛爾蘭、以色列、荷蘭、新加坡、瑞士及英國列為最具實力將AI應用轉換為生產力成長的高收入國家。

新興市場中以印度與巴西最受矚目，有望縮短AI推動者與實際採用者之間的落差。從ChatGPT、Gemini與Perplexity用戶結構看來，印度目前已是全球大型語言模型（LLM）用戶最大市場。