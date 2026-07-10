從無家可歸到重拾希望　台東社會安全網陪伴青年走出人生低谷

▲台東社會安全網陪伴青年迎向新人生。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實強化社會安全網2.0政策精神，台東縣政府持續整合醫療院所、安置機構、宗教團體及民間資源，透過跨專業、跨網絡合作模式，建構完善支持服務體系，協助遭遇困境的民眾穩定生活、重建社會功能。近期，海岸線區社會福利服務中心成功協助一名曾因染毒而與家庭疏離、後又罹患重病的青年阿華走出人生低谷，不僅獲得妥善醫療與照顧，更重新修復家庭關係，展開嶄新人生。

阿華因交友不慎染上毒品，長期居無定所、缺乏穩定收入，與家人關係也逐漸疏離。之後因罹患多重疾病接受腦部手術治療，住院期間身體功能一度嚴重退化，出院後更面臨無家可歸及缺乏照顧資源的雙重困境。

海岸線區社會福利服務中心接獲通報後立即介入，由社工擔任資源整合及跨網絡協調角色，串聯醫療團隊、安置機構及相關單位，共同規劃出院照顧方案，協助阿華順利入住外縣市安置機構，獲得穩定照護與持續醫療支持，逐步恢復生活能力。

在各網絡單位持續陪伴下，阿華健康狀況逐漸改善，也建立起規律生活，並透過宗教信仰找到心靈依靠與前進動力。服務過程中，他多次向社工表達希望修復親情的心願。社工主動擔任溝通橋樑，持續與家屬聯繫，分享阿華戒癮、復健及努力改變的歷程，逐步化解家人長期累積的失望與不信任。

經過多次溝通後，家屬態度由抗拒轉為接納，手足不僅跨縣市前往探視，也主動提供生活用品及零用金，以實際行動表達支持與關懷。從失去家庭依靠到重新感受親情溫暖，家人的接納也成為阿華持續復原、迎向新生活的重要力量。

台東縣長饒慶鈴表示，社會安全網不只是提供福利補助，更重要的是在民眾最需要幫助時及時伸出援手。許多陷入困境的民眾面臨的不只是健康或經濟問題，更可能失去家庭支持及社會連結，因此縣府持續推動強化社會安全網2.0，透過跨局處、跨專業及公私協力合作，整合各項資源，協助民眾重建支持系統，重新找回生活希望與前進力量。

縣府表示，阿華的改變不僅來自個人的努力，更是社工、醫療團隊、安置機構、宗教團體及家屬共同合作的成果。社會福利服務中心作為社會安全網的重要社區據點，透過專業社工陪伴、資源整合及跨網絡合作，協助服務對象穩定生活、重建信心與支持系統，讓改變真正發生，也展現社會安全網守護民眾的重要價值。

目前台東縣設有台東市區、海岸線區、縱谷線區及南迴線區等4處社會福利服務中心，提供福利諮詢、資源連結及家庭支持等服務。社會處呼籲，若發現身邊親友、鄰里或社區居民面臨生活困境、照顧壓力、經濟困難、心理健康或家庭支持不足等情形，可主動關懷並協助轉介相關資源。民眾如有社會福利需求，可向各社會福利服務中心尋求協助，或透過「社會安全網－關懷e起來」通報平台反映，共同打造更具韌性、更有溫度的社會安全支持網絡。