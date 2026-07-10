　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東推「減塑i台東循環月」　借循環杯享優惠還有機會抽好禮

▲台東環保局推循環杯外帶企劃。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東環保局推循環杯外帶企劃。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣源頭減量及資源循環理念，台東縣環境保護局於今年暑假推出「減塑i台東 循環更簡單」系列活動，以「減塑i台東循環月」為主軸，串聯循環杯外帶企劃、循環容器宣導車巡迴、永續手作課程及減塑主題市集等多元活動，透過生活化、趣味化的參與方式，鼓勵民眾從日常生活落實減塑行動。系列活動自7月起陸續展開至8月中旬，邀請鄉親共同加入循環行列，以實際行動守護台東環境。

台東縣政府表示，落實源頭減量及資源循環再利用，是推動環境永續的重要政策方向。近年縣府持續透過減塑政策、資源循環推廣及環境教育等措施，引導民眾建立綠色消費習慣，降低一次性用品使用量。此次推出「減塑i台東循環月」，除呼應聯合國永續發展目標（SDGs）「SDG 11 永續城鄉」精神，也希望透過全民共同參與，打造兼具生活品質與環境友善的永續城市，讓減塑成為台東日常生活的一部分。

環保局指出，今年首波推出的「循環杯外帶企劃」自7月3日起至8月20日止，串聯縣內10家特色咖啡店共同響應。活動期間，民眾至合作店家借用循環杯購買飲品，前500名即可享有20元飲品折抵優惠，每家店限前50名；此外，前300名完成消費並依指定方式完成社群打卡任務者，還可再獲得40元餐點折抵優惠，每家店限前30名。

為提升循環容器借還便利性，今年活動更首度導入「好盒器」借還系統，民眾可透過系統完成循環杯借用及歸還，同步參與共4場次抽獎活動，借用次數越多，中獎機會越高，鼓勵民眾將循環容器融入日常生活。合作店家及借還據點資訊，可至活動地圖及環保局官方公告查詢。

除了循環杯外帶企劃外，「減塑i台東循環宣導車」也將於暑假期間巡迴台東各大市集及活動現場，透過互動闖關及環保宣導，將減塑理念帶入民眾生活。凡於指定巡迴日期前往活動現場，完成宣導車指定任務，即可兌換限量宣導品1份，每人限領1次，各場次數量有限，送完為止。

環保局表示，希望藉由循環杯優惠、宣導巡迴、市集活動及永續課程等多元方式，讓更多民眾認識循環容器的便利性與環保價值，逐步養成自備、重複使用及循環借還的生活習慣，共同打造低碳、永續、宜居的台東。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」
巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光
巴威暴風圈凌晨觸陸「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區
李多慧颱風天買糧食撲空！　回家吃泡麵超後悔
西班牙亞馬爾「絕美女友」曝光！網暴動：怎麼專心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！　黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

6.26億打造全齡場館！　斗南小東休閒運動中心完工

巴威颱風雲林應變中心一級開設　張麗善通令各單位提高警覺

巴威颱風逼近入夜風雨增強　基隆消防籲提早做好防颱準備

台東博覽會前進台北快閃宣傳　踩街嘉年華、馬戲特區提前暖身

台南後壁國中懸絲偶社8連霸　《博物館驚魂記》勇奪全國特優

銀髮人才成企業缺工解方　雲嘉南論壇近80名代表交流實務

大學分科測驗延期！金門73名考生7／13起應試　前1天開放考場

吸食「喪屍煙彈」渾身抖像僵屍　牢記拒毒三步驟

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

中保科推「中保好通路」攜手二類電信打造智慧社區新商機

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

包裹爆量、電話接不完！「智慧樓管」進社區管理更輕鬆

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！　黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

6.26億打造全齡場館！　斗南小東休閒運動中心完工

巴威颱風雲林應變中心一級開設　張麗善通令各單位提高警覺

巴威颱風逼近入夜風雨增強　基隆消防籲提早做好防颱準備

台東博覽會前進台北快閃宣傳　踩街嘉年華、馬戲特區提前暖身

台南後壁國中懸絲偶社8連霸　《博物館驚魂記》勇奪全國特優

銀髮人才成企業缺工解方　雲嘉南論壇近80名代表交流實務

大學分科測驗延期！金門73名考生7／13起應試　前1天開放考場

吸食「喪屍煙彈」渾身抖像僵屍　牢記拒毒三步驟

江蕙推手震撼宣布卸經紀人身份！　陳子鴻「30年零糾紛」曝未來規劃

巴威颱風逼近！枋寮警進部落協助撤離居民　嚴防豪雨釀災

巴威風雨將襲！越南移工醉駕撞4機車落跑　警火速圍捕逮人

AI歌手、AI畫家都輸了！　喬瑟夫喊話蔡阿嘎：你知道了嗎？

本島唯一沒放假！台東縣長饒慶鈴臉書遭灌爆「整排咕嚕咕嚕」

交通不斷更新／明天台鐵大部分停駛　高鐵表定班次取消

巴威來襲威秀宣布「場次預防性關閉」！　退票方式曝光

外媒狠評本屆世界盃最慘10隊　韓國排第4、四冠德國當榜首

巴威襲來明北市狂風暴雨　蔣萬安：防颱進入最關鍵嚴峻階段

晉江製鞋廠大火28死　陸媒：樓頂蓄水池撈出多具遺體

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

地方熱門新聞

台中18：00起停班課　紅黃線開放停車

台中明晚6點後停班停課、連放到周六

家族企業圍標撈2906萬　金門縣議員洪成發被起訴

水位恐快速上升　萬里溪堰塞湖發布紅色警戒

北橫沿線景點7/10-11預警休園

巴威攪局「桃園之星」活動恐延期

巴威來襲台水示警：河川原水濁度恐飆高

巴威颱風逼近台南宣布11日停班停課！黃偉哲坐鎮應變中心全面戒備

雲林應變中心一級開設　張麗善通令提高警覺

埔榮創南投縣首例新式內視鏡腰椎融合手術

台東暖警自掏腰包伸援手　助老翁平安踏上返家路

勇者有炬青年志工　北榮桃園分院陪伴長者

桃園機捷進站主題音樂　謝明宏：記錄龍潭愛樂深耕在地

巴威逼近風雨增強　基隆消防籲提早做好防颱準備

更多熱門

相關新聞

綠島浪高6米　環島公路龜灣-溫泉聚落段封閉

綠島浪高6米　環島公路龜灣-溫泉聚落段封閉

受到巴威颱風外圍環流影響，綠島自9日起陸續出現長浪，10日浪高約達6公尺。為防止海浪越堤衝擊路面，確保民眾及用路人安全，綠島鄉公所已實施預警性道路管制，封閉環島公路龜灣至溫泉聚落路段，並呼籲民眾切勿前往海岸及危險區域觀浪，以免發生意外。

颱風前夕台東可遠眺蘭嶼？鄭明典解惑

颱風前夕台東可遠眺蘭嶼？鄭明典解惑

從台東「看得到蘭嶼」　一票喊：代表颱風要來

從台東「看得到蘭嶼」　一票喊：代表颱風要來

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

鼓勵綠色交通！台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元

鼓勵綠色交通！台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元

關鍵字：

減塑i循環月台東

讀者迴響

熱門新聞

全台20縣市明放颱風假　2縣市正常上班上課

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面