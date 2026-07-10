台東推「減塑i台東循環月」　借循環杯享優惠還有機會抽好禮

▲台東環保局推循環杯外帶企劃。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣源頭減量及資源循環理念，台東縣環境保護局於今年暑假推出「減塑i台東 循環更簡單」系列活動，以「減塑i台東循環月」為主軸，串聯循環杯外帶企劃、循環容器宣導車巡迴、永續手作課程及減塑主題市集等多元活動，透過生活化、趣味化的參與方式，鼓勵民眾從日常生活落實減塑行動。系列活動自7月起陸續展開至8月中旬，邀請鄉親共同加入循環行列，以實際行動守護台東環境。

台東縣政府表示，落實源頭減量及資源循環再利用，是推動環境永續的重要政策方向。近年縣府持續透過減塑政策、資源循環推廣及環境教育等措施，引導民眾建立綠色消費習慣，降低一次性用品使用量。此次推出「減塑i台東循環月」，除呼應聯合國永續發展目標（SDGs）「SDG 11 永續城鄉」精神，也希望透過全民共同參與，打造兼具生活品質與環境友善的永續城市，讓減塑成為台東日常生活的一部分。

環保局指出，今年首波推出的「循環杯外帶企劃」自7月3日起至8月20日止，串聯縣內10家特色咖啡店共同響應。活動期間，民眾至合作店家借用循環杯購買飲品，前500名即可享有20元飲品折抵優惠，每家店限前50名；此外，前300名完成消費並依指定方式完成社群打卡任務者，還可再獲得40元餐點折抵優惠，每家店限前30名。

為提升循環容器借還便利性，今年活動更首度導入「好盒器」借還系統，民眾可透過系統完成循環杯借用及歸還，同步參與共4場次抽獎活動，借用次數越多，中獎機會越高，鼓勵民眾將循環容器融入日常生活。合作店家及借還據點資訊，可至活動地圖及環保局官方公告查詢。

除了循環杯外帶企劃外，「減塑i台東循環宣導車」也將於暑假期間巡迴台東各大市集及活動現場，透過互動闖關及環保宣導，將減塑理念帶入民眾生活。凡於指定巡迴日期前往活動現場，完成宣導車指定任務，即可兌換限量宣導品1份，每人限領1次，各場次數量有限，送完為止。

環保局表示，希望藉由循環杯優惠、宣導巡迴、市集活動及永續課程等多元方式，讓更多民眾認識循環容器的便利性與環保價值，逐步養成自備、重複使用及循環借還的生活習慣，共同打造低碳、永續、宜居的台東。