跟哥哥要錢被拒！無業軟爛男深夜縱火　9機車2腳踏車燒剩骨架

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區今（10）凌晨0點10分左右，一處私人停車棚發生大火，火勢在29分鐘後撲滅，警方到場了解，原來是46歲黃姓男子回家向48歲歲胞兄討錢遭拒，憤怒之下拿不明助燃劑淋上衛生紙，點燃後丟到停車棚，結果造成9輛機車及2部腳踏車遭燒毀，黃嫌隨後在4小時落網並坦承縱火，全案偵訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲台中無業男向胞兄討錢遭拒，深夜縱火燒了11台車。（圖／民眾提供）

太平區中山路四段一處巷口停車棚發生大火，消防局0點26分出動消防車7車、救護車1車、消防人員17人前往搶救，0點36分火勢控制，兩邊建築物未受波及，0點39分火勢撲滅，燃燒面積約4平方公尺，無人員傷亡，財損及原因待查。

轄區太平警分局前往查處，訪查周邊鄰居表示，火警前有聽到3樓傳來激烈吵架聲，原來是無業的黃嫌（竊盜、詐欺前科）缺錢花用回家向胞哥討錢不成，憤而用打火機點燃衛生紙並淋上燃劑，燒毀車棚內9輛機車及2部腳踏車，其中5台機車最為嚴重，燒到只剩金屬骨架。

黃嫌縱火後隨即騎乘1輛失竊機車離去，凌晨5點多在台中火車站廣場內被逮，黃嫌坦承不諱，聲稱因不滿家人不給錢所致，全案依公共危險、毀損及竊盜等罪嫌移送台中地檢署偵辦。