快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

▲巴威颱風最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中颱巴威持續接近，今天晚間至明天風雨最明顯，根據中央氣象署今天上午10時最新風雨預測，明天清晨19縣市地區雨量或風力預估達停班課標準。至於是否停班停課，由各縣市政府決策公告為準。

雨量達標地區：

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基隆市、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區

風力達標地區：

基隆市、新北市、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣、宜蘭縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮（含蘭嶼綠島）、連江縣、澎湖縣

▲巴威颱風最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▲雨量停班課標準。（圖／取自人事行政總處網站）