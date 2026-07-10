壽司郎宣布「北部8分店」今暫停營業　這間開到下午5點

▲壽司郎。（圖／壽司郎提供）

記者周亭瑋／綜合報導

09:42更新：全天暫停營業新增台北林森店、蘆洲徐匯廣場店。宜蘭站前店15:00後暫停營業。中和環球店17:00後暫停營業。台中遠雄店18:00後暫停營業。

強烈颱風巴威步步逼近，許多百貨賣場與連鎖餐飲紛紛調整營業時間。台灣壽司郎今（10）晨在官方粉絲專頁緊急宣布，受到颱風外圍環流與風雨影響，為了顧及顧客與員工安全，北部共有6家店鋪於今日採取「暫停營業」措施。壽司郎表示，目前仍有部分進駐的商場尚未發布正式消息，內部將會持續更新，對於造成消費者的不便深感抱歉。

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北部精華區6分店預防性歇業 賣場最新消息持續更新 根據台灣壽司郎粉專公布的營業時間異動公告，今日（7/10）暫停營業的店鋪皆集中在北部地區，名單包括：汐止遠雄店、南港CITYLINK店、天母高島屋店、三重CITYLINK店、微風南山店、中壢中正店。這幾家店鋪多數進駐在大型百貨與購物中心內，由於颱風來勢洶洶，分店率先決定進行預防性歇業。

▲營業異動公告。（圖／翻攝自臉書／台湾スシロー 台灣壽司郎）

壽司郎官方透露，目前還有部分賣場尚未發布正式的防颱歇業消息，總部將會與各商場保持密切聯繫並持續更新網頁資訊。至於其餘照常營業的壽司郎店鋪，後續也將會密切監控颱風動向，並「視天候及員工出勤意願進行滾動式調整」，全力保障第一線同仁的安全。