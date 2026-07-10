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對決 NVIDIA？傳三星開發 AI 電腦晶片　最大優勢是記憶體

▲微軟Copilot+ PC，AI PC，筆電。（圖／路透）

▲各大巨頭相繼進攻 AI PC 市場，近年筆電處理器已經多了好幾種新選擇。（圖／路透）

記者黃肇祥／綜合報導

據傳三星計畫重返 PC 晶片市場，將正面迎戰 NVIDIA、高通等強勁對手。韓媒爆料，三星預計於 2027 年推出專為個人電腦打造、代號為「Gaia」的 AI PC 加速器，核心競爭優勢將是新一代的記憶體技術，以及豐富的 Exynos 晶片研發經驗。

早在 2012 年，三星就曾嘗試開發基於 Exynos 架構的 PC 處理器，並在初期導入 Chromebook 系列產品。然而，後續因無法與 Intel、AMD 等主流 x86 大廠抗衡，最終在 2014 年收攤。如今隨著 AI PC 與地端運算需求強勢崛起，三星似乎決定再度進攻 PC 晶片領域。

Gaia 採用三星 4nm 製程打造

根據《韓國經濟日報》報導指出，有別於傳統的 CPU 處理器，Gaia 是完全專為 AI 運算而生的晶片，特別強化了 NPU（神經網絡處理單元）架構，旨在於 PC 電腦提升執行生成式 AI 任務的速度。據悉，三星將採用旗下的 4nm 製程技術打造 Gaia，並整合新世代的 PIM（Processing-in-Memory，記憶體內運算）技術，讓資料直接在記憶體內部完成處理，減少數據於 CPU、記憶體之間傳輸時，可能造成的耗能與延遲。

三星的另一個優勢，則是來自行動平台 Exynos 處理器的技術積累。日前有分析發現，搭載最新 Exynos 處理器的 Galaxy S26 旗艦手機，AI 運算效能已經是蘋果 iPhone 的六倍以上。此外，三星在兩年前也曾與 Naver 共同開發伺服器專用的 AI 加速器「Mach」，因此在相關架構設計與晶片研發上，已具備足夠的技術實力。

三星正面挑戰 NVIDIA、高通

目前 AI PC 市場尚未出現絕對的霸主，吸引了許多新興黑馬來挑戰傳統巨頭 Intel 與 AMD。例如 NVIDIA 在今年發布的 Arm 架構處理器 RTX Spark，以及高通深耕已久的 Snapdragon X 系列晶片，都意圖結合 Windows on Arm 生態圈分食 AI PC 的市場大餅。隨著三星的強勢加入，勢必將為未來的 AI PC 全球市場版圖帶來更多變數。

 
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