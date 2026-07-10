台中社區上下樓住戶吵架！惡男汽油縱火　無辜鄰居曬衣被燙燒

▲台中東勢一棟大樓昨日發生火警，竟是樓上鄰居縱火。（圖／記者李陳信得翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市東勢區昨日傳出恐怖縱火案，白姓男子疑似跟樓下鄰居有糾紛，加上自身情緒不穩，突然持裝有汽油的寶特瓶往下潑灑點火，火勢迅速延燒，結果卻造成另名無辜鄰居燙傷。警消查出內情，昨日將白姓男子逮捕，但白男拒絕夜間偵訊，警方今天將再進行偵訊釐清詳細動機。

初步了解，白姓男子住在該大樓5樓，與4樓住戶之間有糾紛，昨日將寶特瓶裝填汽油，帶著打火機跑到4樓鄰居家縱火，好險當下無人在家，才沒釀人員傷亡，但是火勢燃燒迅速蔓延，造成3樓另名女性鄰居輕微燙傷。

台中市消防局9日18時23分接獲民眾報案，指稱東勢區新豐街一間住宅大樓發生火警，立即派遣第二大隊、東勢分隊等6個單位，出動各式消防車13輛及消防人員34名前往搶救。起火建物為地下2層、地上9層的住宅大樓，其中4樓一處住家不斷冒出濃煙，立刻佈線灌救，並於晚間18時50分撲滅火勢。

消防局指出，火場燃燒4樓住戶居室內家具，燃燒面積約30平方公尺，救援過程中，一名住在3樓的58歲女住戶在收衣物時遭火星燙傷，造成左前臂約0.5%二度燒燙傷、右腳掌約0.1%燒燙傷，意識清楚，送醫後沒有大礙。