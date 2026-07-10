華碩 ROG 發表旗艦 Soundbar、PC 搖桿！化身「物理外掛」提高勝率

▲華碩發表 ROG Gjallar 旗艦電競 Soundbar 以及 ROG Raikiri II Pro PC 控制器，協助玩家提升操控與遊戲體驗。（圖／華碩提供）

記者黃肇祥／台北報導

玩遊戲不只是拚技術，設備更是影響戰局的關鍵。華碩 ROG 玩家共和國今日（9）在台推出 ROG Gjallar 旗艦電競 Soundbar 以及 ROG Raikiri II Pro PC 控制器，堪稱合法的物理外掛，透過更細膩的聲音與精準操作，協助玩家在遊戲裡百戰百勝。

▲華碩 ROG Gjallar 旗艦電競 Soundbar 包含了 Soundbar、無線重低音喇叭以及一組控制器，預計在本月下旬開賣，售價 17,900 元。ㄏ

ROG Gjallar 旗艦電競 Soundbar 是專為 PC 生態系所設計。華碩發現許多玩家不一定能在客廳玩遊戲主機，多數可能只有房間的 PC 桌面空間。因此在空間有限的考量下，特別將 ROG Gjallar 寬度設置在 60cm，保持輕巧的尺寸以便於收納在螢幕下方。此外，ROG Gjallar 涵蓋了左／右全音域單體、高音單體以及向上的天空聲道，還配有一顆 65W、6.5 吋且透過 5GHz 無線連線的重低音喇叭，支援 2.1.2 Dolby Atmos 環繞音效，特別強調聲音的定位感與距離感，有利於玩家在戰局中快速聽音辨位、鎖定敵人。

ROG Gjallar 還搭配獨立的一體式多媒體控制器，能夠放置在鍵盤旁邊快速切換不同音源、控制音量，讓操作都在舉手投足之間。其內建 Acoustic Echo Cancellation（AEC）聲學回音消除技術的麥克風，可智慧過濾遊戲音效與隊友語音，避免麥克風重複收音，在沒有額外安裝外接麥克風的情況下，也能讓自己的語音指令更清楚且精準。

在接口方面，雖然 ROG Gjallar 首要客群是 PC 用戶，但華碩在調查時發現，許多玩家同時擁有多款遊戲主機，因此決定保留 USB-C、HDMI 2.1 eARC、光纖、AUX、藍牙 5.3 等多個連接方式，且可透過內建 DAC 在 Mac、PlayStation、Switch 以及 Xbox 之間進行切換。

▲ROG Raikiri II Pro PC 控制器上市價格、時間待定。（圖／記者黃肇祥攝）

除了聽覺，華碩這次也推出全新的 ROG Raikiri II Pro PC 控制器，不僅滿足對於反應速度的追求，更支援高達 8K（8000Hz）的輪詢率與 2.4GHz 無線效能，讓輸入訊號能更快、更穩定地在遊戲中被執行，搶得先機。針對許多專業玩家喜歡的爪式（C 型）握持法，ROG Raikiri II Pro 在肩部額外加入了一組爪式肩鍵，還搭載可拆式後側按鍵、支援熱插拔的 TMR 搖桿模組（附有 120gf / 50gf 兩套模組），讓不同握法與操作習慣的玩家都能輕鬆發揮真本事。

在控制器正面，ROG Raikiri II Pro 配備了一塊全彩顯示面板。相較於傳統控制器需要開啟電腦軟體才能進行客製化設定，現在玩家只需要動動手指，就能即時調整按鍵映射、震動強度、燈效或亮度，甚至可以依據不同遊戲迅速切換多組專屬設定檔。