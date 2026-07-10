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巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今天上午8時30分持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報，由於海氣條件利於發展，預估颱風短時間內將維持強度或略為增強，目前最新預測路徑也稍微北調，但其暴風範圍廣泛，今天起對各地影響都相當明顯。

▲▼巴威颱風。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

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根據氣象署觀測，巴威颱風今天上午8時的中心位置在北緯20.9度，東經127.5度，即在鵝鑾鼻的東方約700公里之處，以每小時25公里速度，向西北進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑維持380公里。

氣象署預報科長林伯東表示，巴威目前距離台灣還有700公里，預計持續朝西北往台灣接近，明天清晨中心距離台北僅300公里，陸地威脅也會逐漸增加。

林伯東指出，巴威昨天受到風切及乾空氣影響，略為減弱，但其中心附近對流目前又有建立趨勢，且附近海氣條件有利於發展，預估短時間內還是會維持強度或稍微增強，接近台灣過程中，受地形影響才會再減弱。

林伯東表示，昨天巴威路徑預估會比較接近台灣陸地，但過去一段時間各模式看起來都有北調，由於暴風半徑相當大，雲系範圍也廣，對台灣影響還是很劇烈。他也說，雖然目前風雨還不明顯，但隨著颱風接近，今天各地影響都會增加。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，過去8小時東半部有明顯巨浪，成功、蘭嶼已觀測到8公尺浪高，宜蘭、馬祖及東沙島也都有增加趨勢，今天晚間隨著颱風接近，各地都有2至4公尺浪高機率，北部海面更有3至5公尺，東半部也有6公尺。明天北部海面預計可觀測到10公尺浪高，氣象署持續發布巨浪告警。

林伯東指出，隨著颱風逐漸接近東半部，北部及西半部近海已有間歇性降雨，今天白天各地雨勢逐漸增加，北部、宜蘭地區及中南部山區有間歇性大雨。今晚至明天白天雨勢最明顯，北部地區、宜蘭及中部山區有局部豪雨等級以上降雨，其他地區也有間歇性豪大雨，預計要周六晚間才會緩和。

風力方面，他表示，北部今天晚間至明天晚間有9至11級強陣風，其他地區也有8至9級強陣風。

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