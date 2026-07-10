颱風天車停路邊遭行道樹壓壞　車主討國賠1原因吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿浩（化名）前年10月間在颱風山陀兒來襲時，將車輛停放於路邊，卻遭倒塌的行道樹砸中，導致車輛毀損，因而決定提告請求國家賠償5.1萬元。不過，高雄地院高雄簡易庭法官認為，行道樹倒塌是不可抗力所致，難認與管理缺失有關，日前裁定駁回阿浩的告訴。

▲圖為2024年10月山陀兒颱風在高雄造成災情的畫面。（資料照／記者吳世龍攝，與本案當事人無關。）

阿浩在判決書中主張，2024年10月間因颱風山陀兒來襲，他停放在路邊的車輛遭突然倒塌的行道樹砸中，造成財產損害，所以決定依據國家賠償法第3條第1項規定，向高雄市政府工務局公園處提告求償5.1萬元。

高雄市政府工務局公園處則認為，當時正是颱風侵襲期間，行道樹倒塌是不可抗力所導致，並非設置或管理有所欠缺。

高雄地院高雄簡易庭法官表示，公共設施因設置或管理有欠缺，導致人民生命、身體、人身自由或財產受到損害，國家應負損害賠償責任，這確實在國家賠償法中有明文規定，但是人民生命、身體或財產等損害發生，必須與公共設施設置、管理欠缺具有因果關係。

法官指出，阿浩不否認行道樹倒塌時，正是颱風來襲期間，當時颱風山陀兒從高雄市小港區附近登陸，本案的行道樹倒塌應屬不可抗力所致，並非市府單位設置或管理有缺失，阿浩提告求償顯然於法無據，最終裁定駁回。全案仍可上訴。