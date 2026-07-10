手機 4 平台追蹤巴威颱風！風雨多大、走到哪一眼看懂

▲透過各種颱風追蹤平台，民眾可以更清楚得知未來的風雨情況。（圖／翻攝Windy）

記者黃肇祥／綜合報導

巴威颱風來襲，今日（10）全台多個縣市停止上班上課，就為了提早備戰風雨。不過上午天氣仍屬晴朗，民眾好奇風雨到底何時會來？以下整理了 4 個好用的颱風追蹤平台，協助民眾用手機、電腦即時掌握最新動態。

iPhone 內建天氣 App

若為 iPhone 用戶，只需要開啟系統內建的「天氣」App，點選左下角的地圖功能，並在右上角的堆疊圖層裡切換至「風」或「風速」的選項，就能看到未來 12 小時的颱風預測動線與風速強度等資訊，適合用於確認颱風的當前位置。

YouTube 頻道「台灣地震監視」 （連結）

每逢台灣發生災情，總是替大家進行即時直播、分享最新資訊的 YouTube 頻道「台灣地震監視」，稍早也正式開啟「巴威颱風監視」直播，一站式彙整即時的衛星雲圖、雨量分析圖、各地區的實況畫面以及網友分享的最新資訊。一早便吸引超過千人線上參與，不僅能在颱風天互動交流，也有熱心民眾會提供最新的路況與災情資訊。

中央氣象署網站（連結）

最精準、即時的官方資料還是要看「中央氣象署」網站。在官網首頁的「颱風消息」中，民眾可以透過「路徑潛勢預報」來確認未來 5 天的颱風預測路徑以及暴風圈範圍；或是參考「120小時颱風暴風侵襲機率」、「暴風到達時間及機率」等數據，確認所在地的風勢與雨勢強度，做好防颱準備。

Windy 颱風追蹤器 （連結）

Windy 是由一群追風愛好者所創立的追蹤網站，透過精美的氣流動畫來顯示颱風的即時位置與轉向。相較於其他平台，其視覺呈現效果更直觀精美，且可以清楚看到颱風外圍環流的影響範圍。如果看不懂傳統的衛星雲圖，Windy 會是很好的入門選擇。

