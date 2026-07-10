水位恐快速上升！萬里溪堰塞湖蓄水達72.36%　增加壩體潰決風險

▲▼10日上午最新空拍影像顯示，萬里溪堰塞湖蓄水量已占總庫容量72.36%。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應中央氣象署已發布巴威颱風陸上颱風警報，預估7月10日至11日為颱風影響最劇烈期間，林業及自然保育署花蓮分署考量豪雨可能導致萬里溪堰塞湖水位快速上升，增加壩體潰決風險，今天日上午7時正式發布萬里溪堰塞湖紅色警戒，並同步發布CBS災防告警細胞廣播及堰塞湖警報，通知花蓮縣政府、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所等單位，依防災應變機制執行強制疏散、收容安置及各項應變措施，以降低下游聚落及重要公共設施受災風險。

花蓮分署表示，截至今日上午5時30分，萬里溪堰塞湖水位高程已達1,076.86公尺，蓄水量約369.05萬立方公尺，占總庫容量72.36%。受巴威颱風外圍環流及豪雨影響，集水區可能出現短延時強降雨，導致湖區入流量大幅增加，水位恐快速抬升，加速溢流，並提高壩體受沖蝕甚至潰決的可能性，因此依防災機制發布紅色警戒。

▲▼花蓮分署緊急發佈紅色警戒。

此次警戒範圍涵蓋萬榮鄉萬榮村、明利村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里、大榮里及北林里等聚落；另包括台鐵、台9線萬里溪橋、西寶大橋、農田水利取水設施、水利河防構造物，以及萬里溪下游各施工區域。花蓮分署已要求各施工單位立即停工，撤離人員及機具，並請台電鳳林超高壓變電所加強防災整備，降低災害衝擊。

花蓮分署呼籲，下游各防災單位應全面啟動應變機制，加強河道警戒與交通管制，禁止人員進入溪床及河道活動，並請民眾密切留意中央及地方政府發布的最新警戒資訊，配合疏散避難措施，共同維護生命財產安全。

